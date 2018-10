Nadie fue a su cumpleaños, se viralizó una foto y le hicieron un regalo especial

Un nene estadounidense que no recibió invitados en su cumpleaños tuvo un regalo especial del equipo de básquet de los Phoenix Suns.

La foto de Teddy, solo en su festejo, se hizo viral.

Ocurrió en Arizona (EE.UU.) y la noticia tomó mayor impacto después de que un reportero local difundiera la imagen.

La madre de Teddy contó a la BBC lo mucho que le dolió ver a su hijo solo después de haber pagado un lugar para que su pequeño celebrara su cumpleaños.

Did we mention it’s Teddy’s first NBA game!?! #ThisIsWhyWePlay x @nbacares pic.twitter.com/lNt6sXeTno