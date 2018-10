Parque Industrial: consorcistas se reunieron pidiendo que las autoridades efectúen el desalojo

Pese a que esta mañana por orden municipal y provincial el doctor Ricardo Tapia fue designado como administrador normalizador del Consorcio del Parque Industrial, al término de la jornada no había podido desplazar al presidente Raúl Carrete, así como tampoco ingresar al edificio.

Consorcistas autoconvocados se reunieron en horas de la tarde en la puerta del establecimiento en modo de protesta ante el hecho de que Carrete y demás consejeros permanecieran ocupando el Consorcio, desoyendo la orden que bajó desde el Ministerio de la Producción bonaerense.

Si bien en el lugar hay unos tres patrulleros y unos diez uniformados, su presencia es meramente preventiva ya que en ningún momento se procedió al desalojo de las consejeros. Según pudo saber “La Nueva.”, recién en la mañana del viernes podría haber novedades desde la fiscalía interviniente, de la que se espera una orden de desalojo.

“Somos un grupo bastante importante de consorcistas autoconvocados que hace rato estamos preocupados por algunas cuestiones internas de la administración. Hoy pasaron unas cuantas cosas y estamos preocupados porque no se terminan de resolver”, sostuvo Santiago Saldungaray.

“Hoy la Municipalidad, siguiendo un mandato que viene desde arriba, desde la Provincia, nombró al doctor Ricardo Tapia como administrador normalizador para poner las cosas en orden en la administración del Consorcio, él se apersonó junto con un escribano y abogados de la Municipalidad, pero el señor Carrete y su grupo de consejeros se han negado a salir de las instalaciones”, agregó.

Saldungaray también aclaró que la figura de presidente del Parque Industrial “no existe, Carrete se la adjudica pero él en realidad es el presidente del Consejo de Administración, cargo que está por debajo de la figura del administrador, actualmente correspondiente a Juan Pablo Rodríguez Mendoza, quien fue electo por la asamblea hace dos meses pero nunca pudo ejercer su cargo por presiones de Carrete y su gente”.

“No solo eso, tanto Carrete como otros tres de los seis consejeros tienen su mandato vencido, así que básicamente ni siquiera tendrían que estar acá”, analizó Saldungaray.

Por su parte, el citado administrador –no está ejerciendo sus funciones-- Rodríguez Mendoza sostuvo que “está claro que esta gente no le hace caso a la voluntad de todo el Consorcio, queremos que las autoridades, sean los políticos o la Justicia, resuelvan la situación. Nosotros no queremos avanzar más que esto, porque el próximo paso sería la violencia y no es nuestra forma de manejarnos, así que nos mantenemos a la expectativa”.

Consultado sobre si una posibilidad sería que el interventor Ricardo Tapia lo repusiera a él en su cargo de administrador del Consorcio, Rodríguez Mendoza sostuvo que no necesariamente, que la función del normalizador es auditar todo, permanecer en el cargo durante algunos meses y que la idea de los consorcistas es volver a realizar una asamblea para elegir nuevamente administrador.

“A mí me suspendieron antirreglamentariamente, con una supuesta carta y facultades que ni existen, no tienen legalidad alguna. Pero yo no voy a venir a remover por la fuerza a gente que está caduca en sus cargos. Yo la suspensión que me hizo esta gente la acaté entre comillas, sigo siendo el administrador vigente y elegido por asamblea”, agregó Rodríguez Mendoza.