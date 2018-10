"No quiero que sea otro caso Barragán", afirmó el hijo de una comerciante que enfrentó a 2 ladrones

"No quiero que sea otro caso Barragán. Un día fue ese muchacho, la próxima puede ser mi vieja u otro comerciante. No quiero buscarla en un cajón, porque eso va a terminar pasando. Ella va a reaccionar si pasa de nuevo, porque lo hizo siempre y no le puedo decir que no lo haga, porque ya estamos cansados. Es más fuerte que ella, porque trabaja todo el día y se le llevan todo".

Daniel Golschmid está angustiado, porque los robos en el quiosco que tiene junto a su madre se repiten y no encuentra soluciones.

El último ocurrió anoche, minutos antes de las 21, en el local denominado "El Gauchito", ubicado en Moreno al 400, cuando dos ladrones armados ingresaron al lugar y amenazaron a María Cristina Barrio.

La mujer, como ha ocurrido en otras ocasiones, reaccionó y tomó un cuhillo para defenderse, logrando que los ladrones escaparan con las manos vacías.

"Había salido un ratito y estaba ella en el negocio. Ingresaron estas dos personas, una de las cuales se cuelga del mostrador para sacar la caja y el otro quiere agarrar a mi madre. Ella reacciona y tomó un cuchillo que tiene para defenderse, porque estamos cansados de esta situación. Lo encaró, forcejearon y se terminaron yendo".

El hombre dijo que perdió la cuenta de los asaltos sufridos y que la inseguridad los obliga a cerrar temprano.

"Estamos a cuatro cuadras del centro, a tres de la comisaría, y parece una locura que si no hay un policía dando vueltas pase esto. Cerramos temprano porque se pone bravo. Después de las 8 esto es tierra de nadie".

"Mi mamá tiene problemas de salud, trabaja todo el día acá y cuando la dejó un ratito sola pasa esto. Me pone mal toda la situación, porque un día la voy a encontrar en un cajón. La otra vez la fui a buscar a la guardia del (Hospital) Municipal porque la golpearon y dejaron inconsciente", agregó.

Finalmente, comentó que desea hablar con autoridades para exponer su situación.

"Hice la denuncia pero a la comisaría no voy a ir más, porque siempre pasa lo mismo. Pedí una reunión en la secretaría de Seguridad, porque quiero que nos escuchen y nos den una solución, que hagan prevención de una vez por todas".