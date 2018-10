Bertolli: "Todo lo que estoy viviendo se lo debo a mi familia"

Por Javier Oscar Schwab / jschwab@lanueva.com

Con renovada expectativa, el deportista transplantado Guillermo Bertolli asumirá un nuevo desafío al participar, del venidero sábado 30 hasta el domingo 4 de noviembre, de los XII Juegos Argentinos y IX Lationamericanos para Transplantados 2018.

La cita será en la ciudad de Salta, anfitriona por primera vez, y el certamen es clasificatorio para los "XXII World Transplant Games" de Newcastle (Inglaterra), que se desarrollarán del 17 al 24 de agosto de 2019.

Bertolli, quien el año pasado obtuvo la medalla de plata en Málaga (España), compitiendo para el seleccionado argentino de vóleibol, arribará a Salta el sábado por la noche, mientras que el martes será el día de inscripción y las competencias se iniciarán el miércoles.

"Además de integrar el seleccionado de vóleibol me voy a anotar en Petanca, un juego característico europeo con una bocha de acero y de tamaño más pequeño, similar a la que se utiliza en Zerbín. Jugaré en la modalidad parejas con un salteño", dijo Guillermo, quien en nuestra ciudad compite en el certamen de Primera división representando al club General Cerri.

Guillermo también competirá en Petanca, en la modalidad parejas.

"Será una linda experiencia. Espero llegar a la medalla para conseguir una beca y así tener pago los gastos para el viaje a Inglaterra, donde Argentina se presentará, como ocurrió en España, con un muy buen nivel de deportistas", aseguró Bertolli.

En Málaga, precisamente, Argentina conquistó 14 preseas doradas, 13 de plata y 19 de bronce.

"Todo esto que estoy viviendo se lo debo a mi familia, que me apoya y me ayuda. Cecilia, mi mujer, mis dos hijitos y mi hermana (Mariela), quien fue la que me donó su riñón para poder vivir este presente tan lindo", aseveró.