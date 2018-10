Caso Margiotta: testigos cuestionaron conductas de Fabrizio, aunque sin vincularlo al crimen

Favores sexuales con menores a cambio de dinero y uso engañoso de nombres como testaferros. De todo eso fue acusado ayer Jorge Fabrizio, durante la segunda jornada del segundo juicio por el caso Margiotta, registrado en Coronel Pringles, más allá del testimonio de Enrique Ruiz, que lo enfureció.

Sin embargo, ninguno de los testimonios -que sí marcaron el perfil de poder del comerciante de esa ciudad-, aludieron a su participación en la "fiesta" donde se consumó la violación y muerte del menor de 13 años.

Cecilia Oviedo aseguró que para esa época "no tenía qué comer" y tuvo sexo a cambio de dinero con Fabrizio, en la parte alta de su negocio.

Rubén Diskin, abogado de Fabrizio, objetó la fecha de los hechos, al asegurar que no tenía 16 años, como ella decía, sino que ya era mayor.

Oviedo también dijo hoy que Guillermo Holzman -ya fallecido- le había comentado que "hacían 'fiestas' con Fabrizio" y que su amiga Jesica Pauli "lo hizo" (con Fabrizio) por "una bicicleta playera".

Laura Vara, otra testigo, reconoció que también intercambió sexo por dinero siendo menor y que Pauli le presentó a Rodolfo Sorribas -allegado a Fabrizio- con quien tuvo relaciones consentidas, a cambio de plata, en una casa quinta alejada.

Criscila Bassi, a su turno, también confirmó que utilizaba la misma modalidad para obtener plata antes de los 17 y en algunas respuestas dejó entrever algo que se presumía para este juicio, a más de 16 años del asesinato: "No me acuerdo, fue hace un montón".

¿Prestanombre?

Miguel Angel Oviedo, padre de Cecilia, declaró que fue cliente del comercio de electrodomésticos de Fabrizio y que en una oportunidad, a poco del fallecimiento de su mujer, y encontrándose mal económicamente, el acusado lo engaño, le hizo firmar un papel y le retuvo el DNI.

"Me mandó a Tres Arroyos, me prometió que me iba a alquilar algo pero me dejó tirado allá", dijo.

"Cuando volví, me aparecieron cuentas en el banco y papeles de compra de inmuebles, mientras yo usurpaba una casa", declaró, al evidenciar que Fabrizio usó su nombre para adquirir bienes.

De hecho, dijo, inició una demanda civil en su contra.

El juicio se reanudará el próximo lunes, con más testimonios.