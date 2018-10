La historia del bebé que usaba trapos y bolsas plásticas como pañales

La precaria situación de una madre con sus niños, traducida en un bebé de un año y medio que utiliza trapos envueltos en bolsas como pañales, causó conmoción en la sociedad mendocina.

El tema se viralizó a partir de la publicación de una mujer llamada Sandra Salinas, que está a cargo de un comedor infantil en Pedriel, en la página de Facebook de "Mendocinos alerta", con el fin de pedir ayuda para una joven madre y sus tres hijos, el bebé, y otros dos de tres y seis años.

El mensaje se viralizó y se generalizó la ayuda para el pequeño, que a partir de las últimas horas ya tenía sus pañales descartables para el pequeño.

"Estoy sola, ando rodando de acá para allá", explica Ayelén, de 23 años, sobre la situación de ella, el bebé y otros dos hijos que tuvo con un hombre que falleció y cuya familia la expulsó del lugar en el que vivía.

"La familia del papá de los niños me corrió de la casa cuando él murió y no me han ayudado con nada", expresó.

La única ayuda que recibe la joven es la de su propio padre, con el que vive, y la de su madre, separados y también en situación precaria.

"Anoche también durmió con trapo y bolsa y se le paspó la cola", contó la joven en diálogo con un diario local, a la vez que aseguró que gracias al comedor de Sandra sus chicos tienen dos comidas, mientras ella se arregla casi siempre con mate, o con una sopa por las noches. (NA)