“Después de género, el próximo tema de agenda es la inclusión laboral a los mayores de 45”

En el marco de la semana de la inclusión en la empresa Dow, que se extenderá hasta el viernes, el periodista y economista Sebastián Campanario disertó sobre la cuestión etaria en el mundo laboral y su respectiva revolución, la que según él, será el tema principal de la agenda de los próximos años.

“Así como el tema de género estalló hace tres o cuatro años, me parece que la inclusión laboral de la gente de más de 45 o 50 años es algo que se viene fuerte. Veo en Twitter, a partir de artículos relacionados, que el tema está en efervescencia, a punto de desarrollarse como lo hizo la cuestión de género los últimos años”, opinó Campanario.

--¿Se ha acrecentado en los últimos años el problema laboral para la gente mayor?

--El 90 % de los avisos de empleo en Argentina buscan gente de menos de 45 años, hay una discrminación etárea directa. Y si consideramos que gracias a la medicina vivimos en plenitud cada vez más décadas, hoy una persona de esa edad está recién en la mitad de su vida laboral.

--¿Qué papel cumplen el Estado y las empresas?

--Toman gente joven por un tema de costos, pero por otro lado hay gente de 60, 70 y hasta 80 que todavía está en plenitud de condiciones, entonces en el medio queda mucha gente excluida. La niñez o la ancianidad siempre gozaron de políticas públicas pensadas para ellos, pero no las hay para reconvertir a personas de 45 o 50 años en el mercado laboral. Igualmente el tema estará en agenda muy pronto, hay muchos motores que lo harán crecer en el corto plazo.

--¿Qué puede aportar una persona mayor de 50 años a una organización?

--La creatividad es la unión de puntos que nadie había unido antes. Esos puntos son tu experiencia en general, libros que hayas leído, carreras que hayas hecho. Entonces, cuanto más experiencia tengas, más posibilidades tendrás de ser creativo. En general los periodistas solemos estigmatizar, hablando de “jóvenes genios”, asociándolos con los creadores de Google o Facebook, pero esa no es la realidad. La realidad es que los emprendores exitosos tienen más de 45 años, y eso muy poca gente lo sabe.

--Usted suele decir que la cuestión de la edad es una de las últimas discriminaciones aceptadas por la sociedad.

--Hay psicólogos, por ejemplo, que dicen que la gente joven es más creativa. Pero eso es lo mismo que decir que son más creativos los hombres, los blancos o los no judíos, y eso suena mal y está mal decirlo. Pero con la edad todavía no tenemos ese sentido crítico de darnos cuenta de que está mal decirlo, incluso pasa que ni las propias víctimas de esa discriminación, los excluidos del mercado laboral, lo registran como algo que está mal.

Hace poco leía que una feminista le dijo por Twitter a un economista de más de 60 años “¿Qué pasó, no tomaste la pastilla”, y eso es lo mismo que mandar a una mujer a lavar los platos. Pronto las dos cosas van a estar mal vistas, y no una sola como ahora.

--Así como otras luchas, la inclusión de género por ejemplo, han reflejado sus avances en nuevas leyes, ¿se prevé algo similar en cuanto a los adultos desplazados laboralmente?

--Es incipiente, en Estados Unidos se están haciendo juicios contra multinacionales que hacen ajuste y despiden centenares o miles de personas, cuyo promedio de edad resultó ser mucho más alto que el promedio de edad de la plantilla de la empresa. Se está alegando discriminación, pero es complejo el asunto porque las empresas por su parte pueden sostener que hay una correlación entre edad y salario, que comúnmente a medida que uno suma antigüedad gana más plata, entonces dicen que en vez de despedir a diez “millennials” prefieren despedir a tres adultos.

--¿En otros países hubo algún avance?

--En Europa ya está prohibido ofrecer trabajo con límite de edad, ya no podés decir que buscás gente de hasta 45 años. Facebook mismo, desde hace poco, ya no permite que las empresas hagan búsquedas de empleados con límites de edad. Está pasando un poco como con la cuestión de género, tal vez el ideal no sean las prohibiciones o los cupos, pero es la única manera de remover prejuicios que llevan tantos siglos instalados.

--¿Cómo puede afectar en Argentina la tendencia mundial de ir hacia la automatización laboral?

--Nuestro país y América Latina en general tienen un desafío más grande que Estados Unidos y Europa, porque acá tenemos mucho empleo de baja productividad. En países desarrollados donde el factor trabajo es más caro eso ya no sucede. Por lo general la automatización pega más en el centro de la pirámide que en las puntas, es decir: las personas muy especializadas o con un trabajo muy sofisticado difícilmente sean reemplazadas por un robot, al igual que las muy poco calificadas, porque sería más caro poner el robot que pagarle a la persona por ese trabajo. El que más lo sufre es el personal administrativo, el empleado público, lo que se conoce como “middle management”.

--¿Qué tan preocupante es la cuestión?

--Hasta el año pasado las predicciones de muchos economistas eran bastante pesimistas, ahora afortunadamente se han revertido. Países con una tasa muy alta de robotización como Alemania, Japón o Estados Unidos atraviesan épocas de empleo récord, porque lo que se da en escenarios así, de tecnologías tan sofisticadas, es que al mismo tiempo surge una demanda de empleos que complementen esas tecnologías.