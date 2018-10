"No digan más 'llegué bien'. Digan 'estoy viva'", el video del fuerte discurso de una actriz

“No digan más 'llegué bien', digan 'estoy viva'”.

Ese fragmento de la charla que dio hace dos semanas la actriz Zuleika Esnal en el encuentro "Mujeres que inspiran" se viralizó en las redes sociales.

Una usuaria de Twitter compartió el video en su cuenta y llegó a más de 50 mil retuits y a un millón y medio de reproducciones.

tómense dos minutos para ver este video, es triste pero tan real. pic.twitter.com/Qu5scWqFVG — Tato (@LegaspiBlanca) 12 de octubre de 2018

Zuleika se pregunta por qué, al regresar a casa, las mujeres deberían escribir a sus amigas para decir "estoy viva" en vez de “llegué bien".

No digan más “llegué bien”, digan “estoy viva”. Porque lo que estamos avisando cuando decimos “llegué bien” es que nadie nos violó, que no estamos en una bolsa de consorcio [de basura]. Estás diciendo que estás viva, no que llegaste a casa. Prueba a no llamar, prueba a no avisar a tu amiga de que llegaste, y cuenta las veces que te llama por teléfono. ¿Sabes por qué? Porque si no llamaste, es probable que te estén cogiendo en la parte de atrás de un taxi. Por decirte una, ¿no?

"Así que si me preguntan por qué hago esto… Porque estoy viva. Porque nadie me violó, ni mis novios me cagaron a trompadas ni aparecí en una zanja. Porque puedo, porque estoy, porque soy libre. [...] Yo también me fui de mil bares con cualquiera, anduve sola, hice dedo, ¿y qué? Viví para contarlo y resulta que es un lujo, que tengo que estar agradecida. No les debo nada, ¿eh? Ninguna de nosotras les debe nada. No me hacen ningún favor dejándome con vida. Que la tierra tiemble. Que se venga lo que tenga que venir. Yo estoy acá. Ah, y que sea ley, por favor", cerró Esnal su potente discurso.

