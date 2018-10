Macri habló de la Libertadores: "No quiero una final Boca-River"

El presidente Mauricio Macri admitió hoy que no “quiere una final Boca-River” en la Copa Libertadores de América y afirmó que “el que pierda va a tardar 20 años en recuperarse”.

El mandatario, fanático del fútbol e hincha de Boca, aseguró hoy que no le gustaría que la final de la Copa Libertadores se defina con el tradicional Superclásico.

“No quiero una final Boca-River. Prefiero un equipo brasileño porque son tres semanas de no dormir, es una locura, mucha presión”, expresó Macri en diálogo radial con La Meca Malazan, de La Rioja.

“¿Vos sabés la presión que va a ser eso? El que pierde va a tardar 20 años en recuperarse. Es una final que se juega mucho. Se juega demasiado. Pero bueno, cada uno tiene su visión... Yo creo que sería mejor que uno de los dos que va a la final sea brasileño”, dijo el presidente.

Macri fue presidente de Boca entre 1995 y 2008. Durante la entrevista recordó los logros deportivos del Xeneize durante su gestión.

“Tuvimos la suerte necesaria, porque en el fútbol hace falta tener suerte. Ganamos 17 torneos en 12 años, ganamos en Japón un par de veces, ganamos varias (Copas) Libertadores, Sudamericanas, campeonato local, fue una época muy pero muy linda”, manifestó el exdirigente.

Durante la entrevista, el ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contó que hace unas semanas jugó en la Quinta de Olivos un partido de fútbol con varios de los jugadores que fueron partícipes de las últimas conquistas del club de La Ribera.

“Justo el otro día vinieron a comer a Olivos varios de los que jugaron en mi época. Estaban los del primer grupo que no habían podido ganar nada, estaban la “Tota” (Néstor) Fabbri, (Roberto) Pompei... después vinieron (Alfredo) Cascini, el “Flaco” (Rolando) Schiavi, (Diego) Cagna, (Juan) Román (Riquelme), Suchard (Ruiz), (César) La Paglia, me estoy olvidando de alguno más seguramente... (Mauricio) “Chicho” Serna, mirá de quién me olvidaba, un 5 de lujo... La verdad que la pasamos bien, nos divertimos un rato, metí un gol tres dedos con pase de Román, lo puse en la galería de mis recuerdos... quién iba a decir que llegando a los 60 iba a tener la suerte de jugar con Román, que me la pase y meter un gol de tres dedos”, recordó.

El presidente también reconoció el buen momento futbolístico en el que se encuentra River: "Hay que reconocer que vienen dulces, muy dulces". (Télam)