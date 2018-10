"Gracias por dar tu vida por mí", el emotivo mensaje a su amigo que murió por salvarla de un robo

Más de 250 personas marcharon ayer a la comisaría de Yerba Buena, en Tucumán, con el fin de pedir justicia para Valentín Villegas, un joven de 15 años que fue asesinado al salir en defensa de una amiga, cuando le robaban el celular.

"Lo único que quiero saber es dónde están los asesinos de mi hijo. Pero aquí nadie me pudo responder", expresó en la oportunidad Soledad Contreras, la madre del menor, en declaraciones a un diario local.

El crimen del adolescente, por el cual hay un sospechoso detenido, se produjo alrededor de las 20 del domingo en San Martín al 1.300, de esa localidad del Gran Tucumán.

Cuando el muchacho caminaba con una amiga, a la que había invitado a tomar un helado, ambos fueron abordados por un hombre en moto, que intentó robarle el celular a la joven.

Fue entonces cuando Valentín intervino para evitar el robo y recibió una certera puñalada.

"No fueron dos hombres, tampoco tres, no recibió tres puñaladas , no le dieron al corazón, fue una sola. No se llevaron el celular, ni el mío. Se llevaron su vida. Él se fue cumpliendo lo que me dijo siempre desde que me conoció: vos sos mi hermanita, y voy a protegerte siempre que estemos juntos ", expresó la amiga del joven fallecido.

"Gracias valiente, por dar tu vida por la mía", fue la frase que eligió la joven para resumir lo ocurrido en su portal de la red social Facebook.

En las últimas horas, un hombre fue detenido por el crimen durante un operativo policial realizado en la zona de Cebil Redondo.

El hombre, conocido como "El Tuerto", se habría refugiado en la casa de un pariente.

Según se supo, la Policía secuestró una remera de color naranja y una gorra blanca, ropas que habría utilizado el sujeto que mató al adolescente. No obstante, por el momento no se había podido localizar la motocicleta utilizada por el asaltante que cometió el asesinato. (NA)