"Me crucé con Cuchán en Monte y me sostuvo la mirada", dijo la hermana de Luciana Moretti

La hermana de Luciana Moretti, la chica de 15 años que en 2004 fue asesinada, descuartizada y quemada por Pablo Cuchán, habló esta mañana por LU2 y dijo que su familia está "más tranquila" luego de que la condena quedara firme.

"Nos encantaría que vuelva a prisión a terminar de cumplir la condena. Le quedan alrededor de 3 años", sostuvo Antonella.

La hermana de Luciana, que al momento del femicidio tenía 16 años, contó que el último fin de semana largo se cruzó por primera vez con Cuchán. Fue en Monte Hermoso.

"Cuando lo vi estaba estacionado con el auto, charlando con un chico. Lo miré, me miró, hice 20 metros más, se subió al auto y se fue", recordó.

Y agregó: "Me reconoció, me sostuvo la mirada. Se me cruzaron [por la cabeza] mi papá, mi hermana... estuve tres días pensando".

Antonella señaló que Cuchán "no tiene un lugar fijo, se lo ve en todas partes" y desconoce cómo reacciona la gente cuando lo ve.

"La Justicia es lenta, pero sabemos que hay mucha demanda", reconoció la hermana de Luciana, quien destacó el apoyo de otras mujeres para advertir la presencia de Cuchán en distintas localidades.

"Ayuda a que no pase en otros lugares lo que le pasó a mi hermana", cerró.