Caso Margiotta: “Hace 16 años que esperamos justicia”, dijo la hermana de la víctima

En noviembre de 2017 el Tribunal de Casación Provincial anuló el fallo que diez años antes había absuelto a los dos imputados por el crimen de Federico Margiotta (13), ocurrido el 18 de agosto de 2002, en Coronel Pringles.

A partir de ello la familia del chico renovó la esperanza de que el asesinato no quede impune, aunque la enfrenta a la dura experiencia de un nuevo juicio.

Desde mañana y hasta el próximo miércoles 31, el Tribunal en lo Criminal Nº 3, integrado para esta ocasión por los jueces Eduardo d`Empaire, Hugo De Rosa y Ricardo Gutiérrez, desarrollará el debate oral y público seguido a Jorge Fabrizio y Pedro Martínez.

“Llevamos 16 años esperando justicia y deseamos que esta vez se los condene”, afirma Giselle, hermana de Federico.

La joven reitera que “la gente está esperanzada como nosotros en que de una vez por todas se haga justicia".

También admite que no será una tarea sencilla volver a una sala de audiencias y enfrentarse a los imputados.

“No es fácil cargar con todo esto que pasó y más ahora, cuando tenemos que revivir una instancia como esta”.

Señala que resultó difícil sobreponerse al duro golpe que recibieron en 2007, cuando Fabricio y Martínez fueron absueltos.

En el fallo de origen, el tribunal bahiense había considerado que no se logró demostrar la coautoría responsable de los imputados (estuvieron detenidos 840 días) y criticó duramente la tarea de la fiscalía.

Desde ese momento, tanto Giselle como sus padres Eva Molina y Donato Margiotta, se propusieron seguir luchando.

"Dios fue el que nos ayudó y nunca abandonó. Él nos alentó a no bajar los brazos hasta tener justicia por Federico".

Si bien está esperanzada en llegar a una condena, también sabe que el paso del tiempo complica el camino hacia la verdad.



"Pasaron muchos años y la gente mayor no tiene la misma memoria que en aquel momento, y puede ser que se olviden de algo, pero hay que tener fe".

También considera que más personas podrían estar involucradas en el crimen.

"Ahora vamos por estos dos, y si son condenados seguiremos por los demás".

Acerca de su hermano, sostiene que "todo lo que traía era para ayudar y compartir con la familia. Ellos se aprovecharon de su inocencia".

Confianza y cautela

El fiscal Rodolfo De Lucia fue designado para intervenir en la causa luego que se ordenara la realización de un nuevo debate.

Llevará adelante la acusación junto a Héctor y Matías Bertoncello, quienes representan legalmente a la familia Margiotta.

En tanto, los letrados Rubén Diskin y Sebastián Martínez asesoran a los imputados Fabrizio y Martínez, respectivamente.



"Este es un caso que me llega con la investigación terminada y tengo que llevar adelante el juicio. Es un hecho muy triste y bastante feo para trabajar, más aún teniendo en cuenta que la víctima es un menor de edad", comentó De Lucia, quien estuvo a cargo del juicio en el que condenaron a prisión perpetua al homicida de la bahiense Micaela Ortega.

El representante del Ministerio Público afirmó que "tengo confianza, pero también soy cauto. Pasó mucho tiempo y eso es algo importante en una causa tan compleja como esta".

En su momento las partes ofrecieron un total de 248 testigos para el juicio, aunque seguramente desistirán de varios y la cantidad de testimonios que se escuchen en la sala de audiencias será menor.

"Va a depender mucho de la prueba que se logre plasmar en el debate. Cuando uno observa el expediente los elementos son importantes, pero será relevante lo que se reproduzca en las audiencias", finalizó.