Aún no realizaron subastas judiciales electrónicas en Bahía Blanca

Por Claudio Rodríguez Kiser/crodriguez@lanueva.com

Con el objetivo de poner fin a algunas cuestionadas prácticas que rodeaban a los remates convencionales, meses atrás el Departamento Judicial Bahía Blanca se sumó al sistema de subastas judiciales electrónicas. Sin embargo, lo nuevo no siempre termina siendo más ágil. Al menos, por el momento.

Al respecto, Carlos Esteban, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos, señaló que “hasta el momento no se ha hecho ninguna, pese a que ya está la disposición para que todas las subastas que se hagan después de octubre de bienes inmuebles sean a través del medio electrónico, por lo que las fechas de remates y los edictos se tienen que publicar con el mismo sistema”.

Describió que “ya se encuentra abierta la inscripción para los compradores y los postulantes a oferentes, aunque el plazo de la publicación del edicto lleva más o menos un mes, luego se abre la puja, que oficia el juez y que son otros 15 o 20 días, y finalmente se llega a la adjudicación, que también la hace el magistrado”.

Respecto a la tarea de los martilleros, sostuvo que “solamente tenemos que ir a hacer el mandamiento de constatación de estado de ocupación de la propiedad, debemos hacer la exhibición y sacar fotos que luego se elevan al Juzgado y este las publica con el anuncio de la subasta”.

Señaló que “hasta noviembre no vamos a tener ninguna subasta. No he visto algún edicto publicado y también sé que se han rechazado edictos donde se puso la subasta con el método tradicional y le pidieron que lo hagan con la nueva modalidad. Esperemos que este sistema funcione, pese a que uno es martillero hace muchísimos años y defiende lo tradicional”.

Control a “La Liga”

La modificación del sistema apunta a combatir a “La Liga”, una especie de asociación ilícita conformada para obtener propiedades sometidas a remate judicial, a través de actos simulados o la coacción a posibles competidores.

Esteban contó que ese fue el motivo de este cambio, aunque aclaró que “si el martillero toma los recaudos que corresponden, hace el remate en el Colegio y tiene la custodia policial”, esas personas “tienen muy acotado su accionar”.

Siguió diciendo que “en Bahía está muy controlado, pese a que esta decisión cae sobre toda la provincia”.

Las subastas electrónicas comenzaron a ser utilizadas en La Plata en 2015.

Junto con Bahía, se sumaron en esta segunda etapa Mar del Plata, San Martín, San Isidro y Mercedes.



“Para comprar hay que estar anotado o recurrir a alguien que lo esté, y seguramente los que manejan 'La Liga' van a estar todos anotados. Veremos en el tiempo, experimentando, qué desarrollo tiene. Por el momento, solo conocemos de subastas que se vienen realizando en La Plata desde hace dos años”.

La anotación de los usuarios se realiza a través de la página subastas.scba.gov.ar.

Análisis

Esteban consideró que las subastas electrónicas pueden llegar a tener algunas complicaciones.

“El vecino normal no va a poder participar de estas subastas si no está anotado, y ahí es donde nosotros vemos la complicación, porque tenés que anotarte con tiermpo en el registro público de comercio, tenés que ofrecer una garantía y el que se entera a último momento, cuando uno va hacer el mandamiento de constatación o la exhibición del bien, no puede ofertar porque no está registrado”.

En contrapartida, admitió que existen algunas circunstancias que resultan beneficiosas.

“Uno puede estar ubicado en cualquier parte del país y ofertar. No obstante, los vecinos son los que se quedan afuera, o también los que se enteran los últimos 5 o 6 días, o el mismo día de exhibición”.

El titular del Colegio de Martilleros cree que esta nueva disposición “es espectacular para las grandes empresas y también lo puede ser para el sector de campos, donde los compradores son personas más experimentadas, pero para aquel que es novato en subastas es más difícil”.

Al describir la modalidad, Esteban indicó que pueden pasar alrededor de dos meses para hacer entrega de los subastado al comprador.

“Hay que esperar a que termine la subasta, que no es inmediata, después que el juez adjudique, que vaya el comprador a pagar y una vez ahí recién se entrega. ¿Pero quién se hace responsable del bien y su tenencia y que esté en iguales condiciones que como se mostró?”, expresó.

Finalmente aseguró que “es más rápido y sencillo el sistema tradicional de subasta. Esto es más burocrático y complicado. Hay gente que no sabe que tiene que anotarse, que tiene un tiempo y tampoco posee mucha experiencia con lo electrónico”.