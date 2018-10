Un beso, un brindis y la Copa, los mejores regalos para mamá

Javier Oscar Schwab

Un brindis en la casa de los Levriero, un asadazo en el hogar de Juan Pablo Urra y las pastas en la mesa de Ezequiel. Al mediodía y a la noche, en un domingo sumamente especial.

Silvia Graciela (Reñones), Marta (Schiell) y Lidia (González) vivieron un Día de la Madre distinto. No en lo afectivo o en el cariño recibido, que siempre está presente, pero sí en el reconocimiento que obtuvieron de sus hijos por otra conquista en el deporte que los une y apasiona.

Las bochas volvieron a arrimarse entre tantos besos y abrazos compartidos.

“A mamá le debo agradecer todo el aguante y el amor que me brinda día a día. Todos mis logros deportivos son para ella. Y esta Copa era especial porque fue la primera que gané en Parejas”, dijo Lázaro Levriero, quien además se mostró orgulloso de tener a su papá (Alberto) como director técnico.

“Mi viejo es un espejo y un ejemplo, siempre me transmitió su experiencia. Con mamá, en cambio, somos más compinches porque compartimos el trabajo y estamos siempre juntos”, remarcó.

Lázaro Levriero y su mamá Marta Schiell

“Ahora tengo 4 títulos en Primera, pero nunca me voy a olvidar la emoción vivida cuando gané el primer campeonato por tercetos y nos abrazamos y emocionamos muchísimo”, contó un emocionado Lázaro, quien ayer también compartió momentos con sus hermanas: Donatella y Camila.

El “vasco” y la “gringa”

El quincho se estrenó hace un año y todavía no tiene nombre, pero sí a un asador de lujo. El “paisano” Juan Pablo le dedicó más de 3 horas a un cordero que una vez más, como sucedió durante gran parte de este año en las bochas, se rindió a sus pies.

Las mamás Silvia (Reñones), Cecilia (Urra) y Silvia (Calderón) fueron las agasajadas.

“Mi mamá es ejemplo de sacrificio y de amor. Vivíamos en el campo, donde no había agua dulce, entre otras cosas. Ella recorría 15 kilómetros todos los días con los tarros lecheros de 50 litros. Llevaba leche a Bahía y se volvía con agua, que se usaba para tomar y para lavar”, recuerda, emocionado, Juan Pablo.

Juan Pablo, con su hijita Sofía, Silvia Calderón, Silvia Reñones, Cecilia Urra y Guillermo Urra.

“A mi papá (Ricardo) y a mí, porque Guillermo ya no estaba en casa, nos lavaba la ropa con agua salada en el lavarropa paleta. Y luego los enjuagues los hacía en el tarro con agua dulce. Después venía el suavizante, secarla y plancharla. Jugábamos toda la semana, y la ropa siempre estaba impecable”, apuntó.

“De pibe no valoraba eso, de estar siempre limpio y de tener todo; era un b... bárbaro. La ‘gringa’ hizo un sacrificio tremendo porque antes se jugaba con ropa blanca”.



“¿Qué siento por mi mamá? Doy todo por ella. Cuando falleció mi papá pasó a ser mi tutor, me hizo crecer derecho y fuerte. Y hoy, con 74 años, sigue siendo mi obsesión, la cuido mucho, estoy encima, le mando mensajes...; la quiero”, sintetizó.

Cocinera de lujo

Ezequiel Urra tuvo una participación importante en un partido contra La Armonía. Reemplazó a Lázaro y el equipo revirtió un 11-1 en contra. Ese partido fue determinante para lo que vendría.

“Los chicos jugaron una máquina. Estoy feliz de ser parte de este plantel”, dijo “Eze”, quien ayer también almorzó con su mamá Lidia González (66 años), sus hermanos (Leandro y Diego) y su sobrinito, Iván.



“Todos colaboramos, pero las pastas las hizo mamá. Es algo espectacular. Perdimos a papá cuando yo tenía 5 años y se la bancó, nos crió y nos educó. Es un motor de fuerza. Somos muy apegados”, reveló Ezequiel.