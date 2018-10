Morrone: “La ley de energía distribuida cambiará la vida en los hogares”

“Las energías renovables son más económicas y eso, en forma paulatina, debería reflejarse en una baja del costo de la energía de generación. Hoy los hogares tienen la energía subsidiada; se está pagando menos de la mitad de lo que cuesta”.

La frase corresponde a Maximiliano Morrone, director nacional de Promoción de Energías Renovables, quien días atrás disertó en el III Congreso de Energías Sustentables y el VII Seminario Nacional de Energía y su Uso Eficiente, que organizaron la Universidad Tecnológica Nacional (Facultad Regional Bahía Blanca) y la Universidad Nacional del Sur.

Maximiliano Morrone, director nacional de Promoción de Energías Renovables, del ministerio de Energía y Minería de la Nación.

“Por eso -anticipó- tendrá mucho involucramiento en los hogares la Ley de Energía Distribuida, que nos empoderará a los usuarios para que podamos generar nuestra propia energía. Eso ya es costo eficiente”.

“De acá a dos, tres o cuatro décadas, la generación va a venir del punto del consumo y no de las grandes centrales”, aseguró.

Morrone sostuvo que la energía distribuida —más ligada al uso de paneles solares a nivel hogareño- encontrará muy buena respuesta en sitios como Bahía Blanca. “Más allá de que esta sea la cuna del viento, el nivel de radiación solar es muy interesante”, dijo.

En cuanto a la curva de adaptación, señaló que será parecida a la de los electrodomésticos como el televisor o el microondas.

“Con los paneles solares se prevé que suceda lo mismo. Hoy, un sistema domiciliario está en los 4.000 dólares, pero si una casa cuesta U$S 100.000 puede empezar a considerarse, más si ese costo inicial sigue bajando. Será un accesorio más al construir una vivienda”, explicó.

“El tema no es si va a ocurrir o no, sino cuándo. Una vez implementada, la generación distribuida será un boom. La única restricción podría ser que no haya empresas de servicios con capacidad para instalar”, acotó.

Morrone conoce la ley de energía distribuida porque comenzó a escribir el borrador en 2006. Se terminó aprobando en Diputados a mitad del año pasado y, en Senadores, a fin de año, en un proceso de consenso.

“La ley es una de las más disruptivas del mercado eléctrico, ya que cambia todo. Es decir, la generación la tenés en el punto de consumo (los hogares, comercios y demás), y la distribuidora (EDES y cooperativas) empieza no solo a distribuir, sino a tomar la energía que ese usuario genera”, aclaró Morrone.

A cambio de la energía ingresada al sistema, los usuarios recibirán un compensación que redundará en una baja de las facturas.

“La ley transitó casi todos los ministerios y debería estar pasando a Presidencia para la firma. Allí se dispararán distintas acciones”, dijo.

“La primera es una resolución técnica de la secretaría de Energía que, esperamos, esté para antes de fin de año. Por otro lado, habrá un fideicomiso para promover la generación (propia), que está en el presupuesto de 2019, con lo cual el año que viene comenzaríamos a todo vapor a implementar la ley”, describió.

Morrone sostuvo que la Argentina tiene recursos naturales como ningún otro país en el mundo.

“No quiero pecar de optimista desmedido, pero los números hablan por sí solos. En eólico, los proyectos que hay en la zona de Bahía Blanca, en el sur bonaerense, en Río Negro, en Neuquén o en Córdoba tienen factores de planta elevados”, explicó.

El factor de planta es la relación entre la energía que produce un aerogenerador en un tiempo determinado y la energía que podría haber generado, en ese mismo lapso, operando al máximo de su capacidad.

“El factor de planta que tiene la Argentina es del 50%, cuando países como Dinamarca, de donde viene Vestas, empresa líder en este tipo de tecnología, no llega al 30%”, indicó.

La Castellana, en el distrito de Villarino.

Morrone admitió que nuestra provincia, además, tiene un factor de potencia ideal.

“El diseño eléctrico ideal es el que genera dónde está la demanda, para que no haya pérdida durante el transporte. Al estar cerca de donde se encuentra el mayor consumo, que es el Conurbano bonaerense, así como la Costa Atlántica, esta zona está en una situación ideal”, dijo.

“También está muy bien en cuanto a lo logístico. Podemos tener el mejor aerogenerador, pero llevarlo a la cordillera no es viable, sale muy caro y es un costo que incide en un precio competitivo”, mencionó.

“Bahía Blanca y la región son ideales en cuanto a la generación. Desde el punto logístico, porque es el puerto de entrada respecto de otras provincias (Neuquén, Río Negro) que hace que sea la vía para que ingresen los componentes que se importan y, también, que se fabriquen en la Argentina, porque hay tecnólogos que, por esta ley que establece que se fomente la industria nacional, ya están planeando radicarse en Bahía Blanca a partir de esta conveniencia logística”, sostuvo.

Vestas, en Bahía Blanca

Respecto del efecto derrame económico en las comunidades, Morrone dijo que ya se ha vivido en estos doce meses con la construcción de dos parques.

Transporte desde el puerto de Bahía Blanca.

“Pero hay varios más en camino. Eso moviliza una obra de infraestructura de uno o dos años, pero obra al fin”, añadió.

“Por otro lado, esos parques conllevan obras de mantenimiento de operación y se requerirá servicios. En este sentido, Vestas va a localizar su central de mantenimiento en Bahía Blanca”, aseguró.

“El 20 % y el año 2025”

“¿El 20 % de la matriz de energía eléctrica nacional con fuentes renovables? Eso significa alrededor de 10.000 megavatios. Hoy tenemos adjudicados 6.000, que se construirían de aquí a 2020; nos quedarían 5 años más para que se construyan los restantes los 4.000 a 5.000 megas”, dijo Morrone.

“Nos costó la primera meta, que era el 8 % para 2017/18, porque la ley, que fue pensada para que se apruebe en 2013, finalmente se logró en 2015”, añadió.

“Pero hoy ya tenemos 400 megas que están generando y 3.000 más en construcción. El panorama es positivo para poder llegar a aquella meta. Personalmente, creo que ese 20 % debe ser el objetivo de mínima para 2025”, afirmó.