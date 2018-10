Quinto robo a un productor ganadero: le carnearon 18 corderos

Un productor rural de Médanos sufrió en los últimos días el quinto robo de ganado en los últimos 13 años.

El viernes pasado desconocidos ingresaron en el campo de Gustavo Colombo y le carnearon 18 corderos.

"Yo creo que hambre no es", dijo el damnificado en su cuenta de Facebook, en la cual publicó un video con el resto de los animales y un relato sobre su indignación.

"Traten de no volver porque quedaron 10 corderas para cría. Dejensé de joder...Todo tiene castigo en la vida", expresó Colombo.

"Estos corderos no eran para irme de vacaciones, eran para pagar el alquiler de mi hija. Para las cosas a las que uno no llega, cuando mi tía cobra la jubilación y no puede pagar el alquiler...", agregó.

En el caso tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 11, especializada en delitos rurales.

Al damnificado, según trascendió, ya le habían robado de la misma manera en 2005, 2008, 2011 y 2015.

Es decir que, en promedio, viene sufriendo un hecho de cuatrerismo cada 3 años o menos.