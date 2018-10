La principal preocupación de los jóvenes de los barrios de Bahía es la educación

Por Maximiliano Allica / mallica@lanueva.com

¿Cuáles son las problemáticas más urgentes que el Estado debe atender? Esa fue una de las preguntas de un trabajo de campo realizado desde la Secretaría de Cultura y Extensión de la Universidad Nacional del Sur a 86 adolescentes y jóvenes de Bahía Blanca, de 15 a 25 años.

La principal respuesta fue la educación, seguido por la falta de empleo.

El sondeo se realizó a 73 entrevistados de diferentes barrios que participan de programas sociales y viven en los barrios Noroeste, Spurr, Villa Harding Green, San Roque, Stella Maris y Villa Caracol, así como asisten a centros de contención social en el centro de la ciudad. El resto fueron alumnos de las Escuelas Medias de la UNS.

El cuestionario, según se aclaró, se realizó con la posibilidad de ofrecer respuestas abiertas, no con el sistema de multiple choice. Es decir, los consultados podían contestar de la manera más diversa.

Uno de cada 4 eligió la educación y, al momento de justificar, las respuestas giraron en torno a no repetir las historias familiares, “porque la gente te mira diferente si tenés un título” y para generarse mejores oportunidades de empleo.

De hecho, el 90% consideró que una capacitación adecuada le daría más chance de tener un buen trabajo.

El método de respuestas abiertas hizo que en una misma contestación algunos incluyeran varias problemáticas. La segunda más citada fue la dificultad de insertarse en el mercado laboral, con una de cada 5, especialmente a medida que los entrevistados avanzaban en edad.

Los autores del trabajo, integrantes del voluntariado de la Secretaría de Extensión, detallaron que el 46% de los entrevistados tenía entre 15 y 18 años, el 28% entre 19 y 21, y el 26% de 22 a 25. Del total, el 55% fueron mujeres y un 45% varones.

Detrás de los ítems mencionados, las miradas sobre las problemáticas más urgentes estuvieron vinculadas con la pobreza, a la que significaron como hambre, preocupación por las personas y jóvenes en situación de calle, y ausencia del Estado en los lugares donde se brinda ayuda comunitaria, entre otros.

Luego se posicionó la salud, en especial las dificultades en el acceso a este derecho. Finalmente, se mencionó a la inseguridad.

También se les consultó: ¿Pensaste en ir a la universidad? ¿Por qué?

El 82% dijo que sí lo pensó, la mitad de ellos mayores de 18 años, o sea, en edad de concurrir. Solamente una joven entre todos los participantes cursa efectivamente estudios superiores.

Uno de los aspectos que surgió en este segmento son las difíciles condiciones para muchos niños y adolescentes a la hora de cumplir con el estudio primario y/o secundario, camino obligado a las carreras de grado.

En el comentario de mayor impacto se mencionó que, en barrios alejados y con calles de tierra, los días que hay tormentas fuertes, a veces para llegar a la escuela los alumnos tienen que ir con el agua hasta las rodillas.

En otro tramo, ante la requisitoria de “¿cómo te imaginás dentro de 5 años?”, el 85% dijo que estudiando o trabajando, teniendo casa y armando una familia.

El análisis de los entrevistadores es que allí aparece un claro eje de estudio, trabajo y vivienda.

"Algo que te dan por ser pobre"

A la pregunta “¿qué es, para vos, un derecho?”, un 20% dijo no saber o no querer responder mientras que el 80% manifestó una definición o concepto.

De estos últimos, el 29,5% no asocia la idea de derechos a su sola condición de ciudadanos.

“En tal sentido –dicen las conclusiones-- se observa que no se autoperciben como sujetos titulares de derechos sino que los asocian a su condición de pobreza y vulnerabilidad.

En dichos casos, definen a los derechos como una especie de subsidio a la pobreza o 'algo que te dan por ser pobre'”.

Por otra parte, los jóvenes de programas sociales como Envión, donde se trabaja a partir de un enfoque que los resalta como sujetos de derechos, responden con mayor conciencia ciudadana, en el mismo sentido que los alumnos de las Escuelas Medias.

En cuanto a la consulta “¿conocen cuáles son sus derechos?”, el 41% sostuvo que sí, el 35% que conoce algunos pero no todos y un 20% afirmó no conocerlos, mientras que un porcentaje menor no respondió.

Cuando se indagó si entienden que sus derechos son respetados, el 36% expresó que no, el 34% que a veces o depende de las circunstancias.

Sin embargo, si se desagregan las respuestas entre los grupos de chicos con mayor vulnerabilidad, el 52% responde que sus derechos no son respetados mientras que entre los chicos de la Escuela Normal los que consideran que sus derechos no se respetan son 14,3%.

Algunas definiciones

--Acerca del Estado y la educación: "No cerrar los lugares donde la gente busca ayuda. Más guarderías, más vacantes en las escuelas". "Hace falta más apoyo del Estado a la educación. También en la salud. Que el Estado es del pueblo y no de un presidente". "Creo que este gobierno y el anterior han dejado de lado a la educación y un país sin educación no tiene cultura, no crece".

--Ir a la universidad: "Es una opción, me gustaría tener un título universitario, pero el tema sería que mientras tanto tengo que seguir viviendo de mis padres". "Mis papás no estudiaron y así están. Como no estudió, mi mamá no puede ser empresaria o maestra. Mis papás me dicen 'estudiá, estudiá...'". "Pensé en ir a la universidad. Pero teniendo hijos se complica mucho".

--Qué es un derecho: "Algo que es de uno y no te lo puede quitar nadie, ni la ley". "Algo que es necesario. Todos tenemos derecho a lo que nosotros querramos". "Respetar a las personas. Por ejemplo, derecho a la identidad, aceptar a las personas como son, sin discriminar".