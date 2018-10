Bahía pone huevos en Chile, el caso de una supermulta y los pincharruedas

--Hola Juan María, parece que no llegan muy bien a las semifinales...

--No te olvides que tenemos a Napoleón, así que mejor preocupate por no abandonar amigo...

--Noto cierto nerviosismo en tus palabras, de todas formas no te olvides que Gallardo, como le pasó a Bonaparte también puede tener su Waterloo, pero mejor vayamos a lo nuestro, a ver si tenés algo para empezar a calentar los motores.

--Dale. ¿Qué tal si te digo que Bahía pone los huevos en Chile?

--Ni idea a qué te referís, aunque capaz estés rumbeando a la delegación del puerto local que estuvo hace unos días en Talcahuano...

--Nada que ver, me refiero a una empresa local dedicada a la producción de huevos que está exportando a Chile. Después de haber logrado todas las certificaciones y pasos administrativos el negocio va viento en popa.

--Uhh, de quién se trata.

--De la empresa de mi amigo Ricky, que está ubicada a la vera de la ruta 51, pero si te doy más datos va a sonar a chivo. Lo importante es que por primera vez se abrió el mercado trasandino para este tipo de productos y lo agarró una empresa bahiense. Por lo que sé están llevando todo tipo de huevos, incluso líquido y en polvo. Además, la Aduana local instaló una oficina en la misma planta para que no tengan que traer la mercadería hasta el centro.

--Bueno, no todo es recesión y parece que la devaluación empieza a generar oportunidades para algunos sectores.

--Y si... dentro de la malaria general siempre hay algunos nichos que repuntan. El 13 de noviembre va a estar en Bahía Dante Sica, ministro de Producción y Trabajo de la Nación...

--¿Viene por la reforma laboral? Ojo que ese es un tema que ya está generando malestar...

--Nooo, viene con todo su equipo para lanzar el programa Argentina Exporta y a partir de eso dar la posibilidad de ayuda con créditos y Fogaba para que las empresas puedan ocupar nichos de exportación que hoy están abiertos.

--Bueno, veremos que ofrece porque con las tasas actuales de interés el panorama está muy feo...

¿Aumentarán un 50% las tasas municipales?

--Coincido, pero ya que hablaste de tasas tengo algo de las municipales.

--Uhh, seguro se viene un aumento...

--Eso seguro, aunque la información que tengo está relacionada con el año que viene.

--Dale, te sigo, pero primero pedí otro café antes que me atragante con la medialuna.

--No exageressss... Por lo que sé en Economía de la Muni están trabajado fuerte para presentar antes de fin de mes el presupuesto 2019 aunque aún no está definido el presupuesto provincial y existan varias incógnitas. La idea es respetar la ordenanza impulsada por la actual administración de no subir ninguna alícuota que haga al comercio y a la producción.

--Bien, pero largá data sobre Alumbrado Barrido y Conservación de la Vía Pública...

--La intención es que el aumento de esa tasa, a partir de enero, esté en sintonía con la inflación de este año pero sin superarla. Por lo que sé podría rondar algunos puntos menos, aunque el problema es que la cifra final del Indec podría rondar el 50 por ciento.

--Menos mal que estoy sentado... Mejor te cambio de tema. ¿Alguna novedad con las supermultas? Hace un mes y medio entraron en vigencia los nuevos valores y si mal no recuerdo una de las infracciones más comunes, estacionar en lugares prohibidos, está penada con multas que parten de los 11 mil pesos y pueden llegar a los 37 mil. ¿Ya hubo algún caso?

--Algo tengo, pero te aclaro que la decisión de aplicar los montos mínimos y máximos está en manos de los jueces de faltas que tienen en cuenta las situaciones particulares de cada caso, por ejemplo si se trata de un hecho reiterado o agravado. Por lo que sé el máximo de casi 37 mil pesos aúno se dio, pero sí hay uno de 23 mil pesos.

--¡¡¡Uhhh, saladita la multa!!! ¿Qué más sabes?

--Que fue aplicada en un caso de presunción de alcoholemia positiva de un conductor que se negó a someterse al control, pero de todas formas tengo el caso de otro automovilista que la pasó mucho peor.

--Dale, te sigo.

“Pincharruedas” en calle Sarmiento

--Antes te aviso que si estás pensando en sacar toda la platita que tenés en el banco deberías tomar algunos recaudos.

--Je, je. En realidad no tengo un peso en el bolsillo, menos en el banco, pero decime por qué me lo decís.

--Porque me enteré que la semana pasada se registró una salidera bancaria con algunas particularidades.

--Ah, mirá, no leí nada por ningún lado.

--No, porque el caso no trascendió y la víctima, aparentemente, no quería que la noticia se conociera pero, como nunca te dejo “rengo”, te voy a pasar algo de data.

--Bueno, no te agrandés, decime qué sabés.

--Que el hecho se cometió luego de que la víctima retirara una muy importante suma de dinero de la sucursal del Santander que está en Sarmiento al 1200.

--¿Y qué particularidades tuvo el hecho?

--Parece que actuaron los “pincharruedas”, o mejor dicho “pinchacubiertas”.

--Recuerdo haber visto hace algunos meses una nota en “La Nueva.” que alertaba sobre esa modalidad, que habría desembarcado en Bahía luego de instalarse en la Capital y el conurbano.

--Exacto. Es una maniobra sencilla: los ladrones identifican a la víctima y posteriormente dañan un neumático del vehículo en el que se moviliza, para aprovechar su distracción y robarle el dinero que poco antes retiró de bancos o casas de cambio.

--¿Y en este caso fue así?

--El hombre, que es un comerciante, salió de la sucursal con el dinero -aparentemente lo iba a destinar a reformar una vivienda- y cuando se fue a subir al auto observó una rueda en llanta. Como pudo, condujo y llegó hasta una gomería ubicada a 2 o 3 cuadras y ahí, cuando bajó del coche, una chica interrumpió su diálogo con el gomero para hacer una pregunta y presuntamente alguien, en complot con la mujer, tomó el botín del auto.

--Mirá vos, en aquel momento la nota hablaba de una banda con estructura “mixta”, es decir conformada por delincuentes locales y foráneos...

--Sí, en este caso no sé si será así, por el hermetismo reinante. Lo que te puedo agregar es que los delincuentes sacan otra ventaja con esta modalidad porque, como no hay violencia en los hechos, el delito que se configura es hurto -que prevé una eventual menor sanción que el robo o el robo calificado-, con lo cual el riesgo es menor en comparación con el beneficio monetario que pueden obtener.

--Bien. Lo voy a tener en cuenta. ¿Tenés algo más del ámbito judicial?

--Sí, una perlita: el fiscal general de Bahía, Juan Pablo Fernández, está participando como acusador en un juicio que se realiza no en nuestra ciudad sino en La Plata.

--¿Cómo es eso?

--Es que fue designado para representar a la Procuración en la audiencia en la cual un tribunal político está juzgando a un colega suyo de La Plata, el doctor Leandro Heredia.

--¿Y por qué lo juzgan a Heredia?

--Se trata de un jury bastante particular, que lo empezó la exprocuradora María del Carmen Falbo luego de que Heredia la denunciara por asegurar que lo había amenazado con iniciarle el juicio político si no renunciaba. Más allá de esta cuestión, Heredia enfrenta cargos por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, a partir de irregularidades en unas 50 causas. Y el jurado lo integra otra referente de nuestra zona, la senadora Nidia Moirano.

--¿Ya se sabe cuándo termina?

--El último jueves hicieron los alegatos y Fernández pidió la destitución de su colega. El veredicto se conocerá este martes.

--Además del timbreo de ayer del intendente en el barrio 9 de Noviembre o de la participación de funcionarios municipales Tomás Marisco y Pablo Romera en una charla de Durán Barba sobre comunicación política, ¿hay alguna novedad más de cara a las elecciones de 2019? Me imagino que Cambiemos como la oposición saben que gran parte de sus chances tendrán que ver con lo que suceda en el plano nacional con la economía...

--Por supuesto. En el peronismo saben que si el escenario se mantiene como está, es decir que no explota la situación nacional, si van separados no tienen chances de llegar a la intendencia. Igual tengo algo para comentarte de lo que sucedió el jueves en el Concejo con el tema del escrache a Baylac.

--Por lo que sé Integración Ciudadana se negó a repudiar los hechos de violencia y escraches a Vidal y Baylac. ¿Conocés los motivos?

--En el caso de la gobernadora consideraron que el proyecto de repudio era muy vago, no decía dónde había sido ni en qué circunstancia y señalan que un político está expuesto a situaciones de esa naturaleza.

--¿Y en el caso de los pintadas en la casa de la madre de Baylac?

--El pensamiento general fue que se trató de un hecho menor y sin sustento, que Jean Paul lo hizo para victimizarse porque el kirchnerismo no debe salir a asumir la responsabilidad si cualquier tipo pinta una supuesta letra K. Incluso aludieron a que Cambiemos está en campaña y quiere que la gente hable de estas cosas en vez del 2.000% del aumento del gas, del 500% de la luz, la inflación irrefrenable, el empleo que cae, etc, etc.

--Ok. ¿Y qué tenés del ámbito comercial?

--Más allá de las graves dificultades que están pasando los empleados de supermercados Planeta y de la recesión de la que venimos hablando hace meses, pude rescatar dos datos que no son pálidas.

--Me parece bien no abundar en pálidas en el Día de la Madre. Largá entonces los datos que tenés...

Un catamarán turístico en la ría

--Me dijeron que en noviembre se va a anunciar la puesta en marcha de un catamarán para recorrer el puerto y el estuario. La inversión la hará una empresa de turismo que hace muchos años comenzó a ser conocida por hacer viajes con colectivos de larga distancia y que, incluso, está la posibilidad de construir un pequeño muellecito en alguna de las islas para permitir que la gente pueda bajar y tomar contacto con nuestro paisaje costero.

--Esperemos que no sea un fiasco como ocurrió con el supuesto servicio de cruceros que iba salir de Ingeniero White...

Una usina histórica con poco adentro

--Seguro que no. Y ya que estamos en el puerto te cuento que el viernes el arquitecto Zingoni y su grupo de colaboradores no sólo recibió a los interesados en el concurso para recuperar para el uso comunitario el histórico muelle de los elevadores de chapa, sino que también comenzaron con Ferrowhite a realizar un inventario de la usina ferroviaria de Ingeniero White.

--¿Qué encontraron?



--Queda poco adentro. Ahora se llevará al museo lo que sea pequeño y se tomarán fotos de lo que está adherido al suelo o las paredes. A partir de allí se contratará una limpieza, se buscará cerrar el edificio preventivamente y se dará inicio a un proyecto de recuperación por etapas. Se trata de un edificio muy sólido, así que, según me dijeron, eso es totalmente posible.

--Ojalá se dé porque esa usina es un bien patrimonial que merece mejor destino. ¿Qué otra novedad tenés?

--Tiene que ver con el festival de cerveza Bahía Beer Fest, que organiza el club Universitario en sus instalaciones de San Juan al 600.

--En esa me anoto, pero no me preocupes. ¿Pasó algo?

--Nada malo, al contrario, ya están pensando que ante la gran concurrencia que va a tener el evento y será necesario cortar la calle, pero ya que estamos te tiro un dato de otro evento muy importante que está organizando la gente del Servicio de Hemodinamia del Sur por sus 40 años.

--Dale, avanti.

--El viernes y sábado próximos se desarrollará en el Teatro Municipal el Primer Simposio Internacional en Medicina Endovascular, con inscripción gratuita y participación de reconocidos especialistas nacionales e internacionales.

--Anotado, y ahora que me acuerdo, hace bastante que no hablamos del Club Midgistas del Sur y la novela de su intervención.

--Es verdad, pero por lo que me dicen, el club se notificó el viernes por la tarde. Con esta resolución, García dejará la actual conducción. A propósito, hablé con José Luis Malet y el mismo viernes no estaba enterado de la situación. Te recuerdo que el expresidente de la Liga del Sur aparece designado como interventor por parte del Director de Personas Jurídicas de la provincia, Leonardo Jakim.

--¿Y entonces qué te dijo?

--Lo de siempre. Pese a todo lo que se comenta, él nunca tuvo una notificación oficial al respecto. Y me adelantó que mañana lunes intentará comunicarse con Jakim para interiorizarse del tema. Capaz ahí surge alguna novedad concreta.

--¿El club ya había judicializado el tema?

--Hace un par de meses la entidad presentó una denuncia penal contra Jakim y hasta hace pocos días sostenía la postura. La causa es por presunto fraude procesal. Y en ella, entre otras cosas, remarcan que la Dirección de Personas Jurídicas se saltó varios pasos administrativos para tomar la resolución, por lo que perciben cierta intencionalidad.

--¿De la región tenés algo? Me interesa saber si el jefe comunal de Puan, Facundo Castelli, estuvo en la reunión del foro de intendentes de Cambiemos después de la semanita que tuvo.

--Estuvo, y me confesaron cercanos que lo vieron bastante cansado. No es para menos, después de que el martes tuviera que salir a dar una conferencia de prensa de casi 40 minutos sólo para desmentir anónimos en redes sociales que lo relacionaban con la violación de Marilina Tolón, ocurrida hace 17 años.

--¿Qué dicen del tema desde su entorno?

--Aún no salen de su asombro, porque el jefe comunal nunca estuvo ni nombrado en la causa.

--¿Y cómo es que surgió su nombre, entonces?

--Marilina en su momento denunció a cuatro personas como autores de la violación, tres de los cuales aún viven en Puan. Si bien la Justicia nunca los condenó, hasta hoy muchos vecinos los siguen considerando culpables.

--Te sigo.

--Según se cuenta, la violación ocurrió luego de una cena de amigos de la que tomaron parte los agresores y también amigos y conocidos de ellos. Un clásico asado de hombres, o algo así, tras el cual algunos se organizaron para atacar sexualmente a Marilina.

--¿Y Castelli?

--Como el hoy intendente solía integrar ese grupo de amigos que se reunían a comer, algunos infieren que esa noche estuvo ahí y al menos vio algo. La realidad es que la denuncia de Marilina involucró sólo a cuatro individuos y Castelli nunca estuvo entre ellos.

--Qué loco haber llegado a que un intendente tenga que dar una conferencia de prensa para negar anónimos en Facebook, ¿no?

--Un signo de los nuevos tiempos, mi amigo. De allí la importancia cada vez mayor de los medios serios y confiables.

--Como vos, que me traes data de la buena cada domingo.

--El elogio no te va a salvar de pagar el café. Hoy te toca a vos...

--Ja, quédate tranquilo. Nos vemos en una semana.