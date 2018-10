¿Qué necesitan las pacientes con cáncer de mama avanzado?

Con el objetivo de mejorar el abordaje del cáncer de mama avanzado/metastásico en Argentina, las organizaciones de la sociedad civil LALCEC (Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer), MACMA (Movimiento Ayuda Cáncer de Mama) y FUCA (Fundación para la Investigación, Docencia y Prevención del Cáncer) participaron junto a otras 22 organizaciones de Latinoamérica, en la definición de las prioridades de las pacientes con cáncer de mama avanzado o metastásico y en la elaboración de un documento regional y de otro específico para la Argentina, que fueron presentados en el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, que se conmemora en octubre.

Las mismas surgieron a partir de un sondeo realizado por la encuestadora Ipsos a pedido de Pfizer entre abril y mayo de este año, que involucró a 5 representantes de ONGs y asociaciones de pacientes argentinas y en total a 28 ONG de 9 países de Latinoamérica.

Entre las principales conclusiones se registró que el 100% de los encuestados considera que no existe en nuestro país un código de registro específico para pacientes con cáncer de mama metastásico, el 80% manifestó que hay una coordinación fragmentada entre los diferentes actores responsables por el cuidado de los pacientes de CMM dentro de los sistemas de salud y el 100% acordó que las herramientas que ayudan a los cuidadores o familiares de los pacientes de CMM no existen o existen pero no son conocidas.

Como resultado, el grupo elaboró para la Argentina las siguientes prioridades:

1) Mejorar la calidad de vida de las pacientes con Cáncer de Mama Avanzado/Metastásico en la práctica clínica.

2) Aumentar la disponibilidad y el acceso a la atención multidisciplinaria, incluida la asistencia paliativa, de apoyo psicosocial para pacientes, familias y cuidadores, asegurándose de que las pacientes reciban la mejor experiencia de tratamiento.

3) Mejorar la disponibilidad de la epidemiología robusta y los resultados de los datos de cáncer de mama avanzado/metastásico.

4) Proporcionar herramientas de información, específicas y precisas de cáncer de mama avanzado/metastásico.

5) Ofrecer un entrenamiento en destrezas de comunicación a todos los profesionales de la salud.

El documento formó parte de la acción “Misión Contra Reloj”, impulsada por el laboratorio Pfizer, en busca de promover cambios en el abordaje del tratamiento de la enfermedad y en pos de mejorar el cuidado y la calidad de vida de las pacientes con cáncer de mama avanzado/metastásico.

Toma como punto de referencia los objetivos y acciones llevadas a cabo por la Alianza Global de Cáncer de Mama Avanzado/Metastásico, la cual alienta a la comunidad mundial de cáncer de mama, a los responsables políticos y al público en general a trabajar juntos para cambiar el futuro de las pacientes con esta enfermedad.

“Si bien las problemáticas de los distintos países en general son bastantes similares, junto con MACMA y FUCA elaboramos un documento específico para la Argentina destacando las cinco prioridades más urgentes de las pacientes que están atravesando por este estadio de la enfermedad”, sostuvo el licenciado Diego Paonessa, director ejecutivo de LALCEC.

“Buscamos abordar las brechas en la atención, el acceso a los recursos y el apoyo y los resultados de los tratamientos, temas sobre los que giran las expectativas y las inquietudes del día a día de las personas con cáncer de mama avanzado”, afirmó por su parte Marta Mattiussi, presidenta de MACMA.

“A pesar de que hubo un progreso significativo en el abordaje temprano del Cáncer de Mama, aún existen brechas importantes en el tratamiento y manejo del Cáncer de Mama Avanzado/Metastásico, una enfermedad de la que casi el 50% de los casos y el 58% de las muertes ocurren en países menos desarrollados.

“Por eso, y debido a que representa el principal cáncer en las mujeres en todo el mundo y que está aumentando en los países en desarrollo donde la mayoría de los casos se diagnostica en etapas tardías, había una necesidad que no podía esperar y decidimos trabajar delineando las principales problemáticas y proponiendo acciones para mejorar la situación de nuestras pacientes”, dijo Gabriela Berta, directora ejecutiva de FUCA.

“Probablemente este escenario sea un recuerdo”

Una realidad. En opinión del doctor Matías Chacón, presidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC), “el cáncer de mama metastásico sigue siendo una realidad. Probablemente, en un futuro no muy lejano, este escenario sea sólo un recuerdo”.

Abordaje. El abordaje hoy en día de pacientes viviendo esta etapa de la enfermedad se realiza en conjunto, desde el extremo científico donde confluyen el conocimiento y la innovación, hasta el pilar fundamental que radica en el afecto y el buen vivir.

Mirar al futuro. El objetivo es seguir mirando al futuro, pero viviendo el día de hoy. Ese es el mensaje para los pacientes, familia y amigos.

9 países. Asociaciones de pacientes de 9 países latinoamericano participaron de la elaboración del documento que tiene en cuenta las prioridades mencionadas para las personas enfermas.