“Nos sentimos abandonados”, se quejan vecinos de Villa La Arcadia

La Junta Vecinal de Villa La Arcadia denunció que las calles de la localidad se encuentran en estado de “completo abandono” por parte del municipio de Coronel Suárez, a tal punto que gran parte de ellas -que son de tierra y tosca- están “intransitables”.

“Desde marzo, una semana antes de Semana Santa, no nos pasan la máquina. En ese momento se hizo un buen arreglo, con piedras, y se definieron badenes y el abovedado. Quedó muy bien, pero ya pasaron seis meses y medio. Con las lluvias que vinieron luego el estado general es un desastre”, refirió Gabriela Perrín, integrante de la Junta.

“La mayoría de las esquinas están llenas de agua, y hay pozos por todos lados. Los autos nuevos directamente no pasan por algunos lugares. Transitar por la villa es ir saltando de pozo en pozo”, subrayó.

Perrín mencionó que hasta se encuentran en mal estado calles troncales que “nunca tuvieron problemas”, como Raíces, Punta Alta y Circunvalación, que es la que conduce a la iglesia y al cerro Ceferino.

“Siempre estuvieron bien, y hoy están intransitables. Realmente nos sentimos totalmente abandonados. Se acuerdan de nosotros cuando llegan las elecciones y para pagar las tasas”, disparó la fomentista y vecina.

Las tasas -dijo- son “bastante elevadas”.

“Por una casa de 20 metros de frente por 50 de fondo, se paga de tasa municipal 355 pesos, a lo que hay que sumar 100 pesos de agua corriente. Por eso lo mínimo que pedimos es el arreglo de las calles”, enfatizó.

Perrín recordó que el intendente Roberto Palacio, al asumir en 2015, prometió que iba a visitar la villa todos los meses.

“La verdad que vino tres veces, y en dos de ellas porque lo convocamos nosotros. El resto de las veces fuimos nosotros a Suárez. Como el 29 de agosto, cuando lo fuimos a ver por este tema de las calles. En esa oportunidad le pedimos que la máquina venga antes del 21 de septiembre, y nos dijeron que no podían, que recién para principios de octubre”, recordó.

“Sin embargo, no pasó nada. El último martes fue la delegada (Denise Pascal) a Suárez, a insistir, pero tampoco le dieron ninguna respuesta. Nada. Ni ellos mismos saben. Por eso nos decidimos a denunciar esto ante los medios”, añadió.

La solución, desde el punto de vista de la Junta Vecinal, es que la localidad sea incluida dentro de la zona a mantener por la Comisión Vial del Distrito de Coronel Suárez, situación en la que ya están -aseveró Perrín- Curamalal y Pasman.

“La comisión tiene equipamiento y gente para hacer un buen trabajo”, finalizó.

En pocas palabras

Arrastre. “Tenemos una máquina de arrastre, muy precaria, que los chicos de la municipalidad podrían utilizarla con un tractor, al menos para tapar los pocitos. El problema es que está rota hace meses”, se lamentó Perrín.

Confianza. “¿A qué atribuimos esta desidia? No lo sabemos bien. No sabemos si es por falta de fondos o porque no les importa. Para el arreglo de calles siempre hubo fondos, porque es un servicio básico, indispensable. Si no hay para esto... una ya pierde la confianza”.

Turismo. “El fin de semana del 28 y 29 de septiembre, cuando se largó a llover la gente que estaba en (los alrededores) el cerro Ceferino se iba porque no podía transitar. Lo expusieron en Facebook. La gente sigue viniendo, pero las calles no están como nosotros queremos para recibirlos”.

Servicios. “Los otros servicios funcionan bien: el riego, la recolección de residuos. El problema son las calles, que son un desastre”.