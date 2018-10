Andrea Dovizioso empezó a cumplir con lo que prometió

Con tranquilidad, el italiano Andrea Dovizioso (Ducati Team) esta madrugada dominó la clasificación del Gran Premio de japón, por la 16ª fecha del Mundial de Moto GP, a disputarse mañana -a las 2 hora de nuestro país- en el Twin Ring de Motegi.

Tal como lo prometió en la conferencia de prensa del jueves, Dovi intentará retrasar lo máximo posible la obtención del título de Marc Márquez (Honda Team); el italiano logró la pole -segunda en la temporada- y el hispano quedó sexto.

Resultó una pole muy abierta, superando 68/1000 al francés Johann Zarco (Yamaha Tech3) quien volvió a recuperar protagonismo, al igual que nel australiano Jack Miller (Alma Pramac), quien no obstante ir al piso en el último giro, pudo terminar con el tercer tiempo y completar así la línea de avanzada de la grilla.

La segunda fila será encabezada por el británico Cal Crutchlow (LCR Honda), el italiano Andrea Iannone (Team Suzuki) y el español Márquez (Honda Team).

Desde tercera fila largarán las yamaha oficiales del hispano Maverick Viñales y el italiano Valentino Rossi, y entre ellos otro peninsular, Álex Rins (Team Suzuki), con nuevo chasis y nuevo motor. y completando los 10 primeros se ubicó el español Alvaro Bautista (Ángel Nieto Team), de muy buen andar, que encabezará la cuarta fila, teniendo al costado a su compatriota Dani Pedrosa (Honda Team) y al japonés Takaaki Nakagami (LCR Honda).

Márquez tiene su primera oportunidad de ganar un séptimo Campeonato del Mundo -5º en la máxima categoría- en este GP de Japón, considerando que suma 77 puntos de luz sobre Dovizioso y 99, sobre Rossi, quedando 100 puntos en disputa.

Por lo que será campeón si: 1) La próxima madruga gana. 2) Si termina 2º, 3º o 4º y Dovizioso no termina delante de él. 3) Si termina 5º y Dovizioso no mejora el 4º lugar; o es sexto, y Dovizioso no mejora el 5º. 4) Si arriba del 7º al 15ª puesto, y su rival no logra más de dos puestos por delante. 5) O bien, no termina la carrera y Dovizioso no finaliza sobre el 14º puesto, y Rossi no gana.