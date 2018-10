Olimpo: “Estamos muy enojados por este tipo de situaciones”, dijo Lefiñir tras perder en Rafaela

Por Javier O. Schwab / Jschwab@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa)

Es increíble. No fue un partido normal y casi no nos llegaron, salvo por los penales o cuando estuvimos jugados, sobre el final. El segundo penal es algo que no me entra en la cabeza”, dijo Franco Lefiñir, quien trató de encontrar explicaciones a la derrota sufrida anoche en el Monumental de Rafaela.

--En el primer penal hubo infracción, pero en el segundo participó activamente el juez de línea cuando el árbitro había dejado seguir.

--Tengo dudas en ambos. Pero en el segundo protestamos todos porque ya era mucho lo que había pasado con el primero. Nos fueron metiendo adentro del arco con fallos poco creíbles.

--¿Cómo viste la jugada del segundo penal?

--¿Cómo hace Martín para sacar el brazo que estaba apoyado? Es un error de interpretación. González lo vio bien, señaló con los brazos que no pasaba nada. Y apareció el línea. No hubo forma de convencerlo. La verdad que estamos muy enojados por este tipo de situaciones.

--¿Qué le dijeron al línea?

--Que estaba equivocado. Lo vimos todos, no fue penal. Ese fallo fue el quiebre del partido, nos condicionó mucho. 1 a 0 abajo lo podés salir a buscar, pero con dos goles en contra se hace imposible.

--Van tres rojas de visitante. ¿Qué análisis hacés?

--Los foules chiquitos para nosotros son amarillas, y la patada de Lautaro no era para roja. Lo tocó, no lo voy a negar, pero era para una amarilla. El árbitro estaba pasado de revoluciones y estaba enojado.

--Igual hubo errores y hay que hacer autocrítica.

--Si, pero da bronca. Hablaremos y trataremos de olvidarnos rápidamente para ganar de local y pensar en mejorar.