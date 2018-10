Pehuen Co en realidad virtual, en el Museo de Historia Natural de Francia

Por estos días, el Museo Nacional de Historia Natural de Francia reproduce en su contenido de realidad virtual un video donde aparecen megaterios en la costa de Pehuen Co. Las imágenes, a las que luego se le agregaron los “perezosos” de manera digital, fueron tomadas por un equipo de la televisión francesa y Discovery Channel durante el verano del 2017.

La doctora Teresa Manera, directora científica ad honorem del Museo de Ciencias Naturales Carlos Darwin de nuestra ciudad, fue quien se hizo eco de la novedad, tras recibir un video grabado por una argentina que había visitado Pehuen Co y recientemente visitó el museo francés en París.

“En el año 2017 vino a Pehuen Co un equipo de Televisión 5 de Francia, a tomar imágenes de la costa y los médanos, para la producción de un documental en la TV francesa y Discovery Channel”, contó la doctora Manera.

“Pero también, en ese momento, nos dijeron que se trataba de algo reservado porque era para incluir visitas de realidad virtual en el Museo de Historia Natural de París”.

“Días atrás, una argentina que estuvo en Pehuen Co hace un tiempo, fue al museo de París y cuando vio que aparecía Pehuen Co en esa escena de realidad virtual, lo grabó y se lo envió a Rebeca Kraselsky, directora de Cultura Científica del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia, que trabaja en el Ministerio de Ciencia de la Provincia y, como está en contacto permanente con nosotros entonces, ella rápidamente me lo envió”, explicó Teresa Manera.

Estas imágenes son vistas a diario por miles de personas que visitan el Museo Nacional de Historia Natural de Francia, cuando ingresan a la cabina de realidad virtual. Allí, gracias a la tecnología, se aprecia claramente cómo estos enormes mamíferos caminaban sobre los médanos y costas de Pehuen Co.