Una nena de 12 años fue brutalmente golpeada en el baño de su escuela, en Cipolletti, por una compañera.

La chica había ido al baño durante el recreo, cuando fue sorprendida por otra que no estaba asistiendo a clases y le pegó hasta dejarla en el piso.

La víctima sufría bullying desde hacía varios meses, por lo que la escuela se había comprometido a no dejarla sola para que siga yendo a clases.

"Me dijo que no me asustara, pero mi hija había sido agredida", dijo la madre de la nena sobre el llamado de la directora.

La mujer detalló que su hija recibió rodillazos en todo el cuerpo y que lo único que hizo fue taparse la cara porque era donde quería pegarle.

Además, "la insultó y la amenazó con que iba a acuchillarla".

La nena ahora intenta recuperarse, pero no quiere volver al colegio: "Esta chica también me escribió mensajes por Instagram, pero ahora quedó todo archivado como prueba en la fiscalía, donde nos acercamos a realizar la denuncia penal", dijo la madre.