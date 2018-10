Video: el momento en que un prefecto mata a tiros a un automovilista

Las cámaras de seguridad de la autopista Illia dejaron registrado el momento de la discusión en que un prefecto mata a balazos a otro automovilista.

El hecho ocurrió el domingo a la madrugada, en un peaje, cuando Daniel de Jesús Acosta se cruzó con Damián Cutrera. Ambos se dirigían al interior de la provincia de Buenos Aires.

Cutrera viajaba junto a su esposa y dos amigos cuando tuvo una fuerte discusión con Acosta, que es prefecto, y tras un forcejeo su arma se disparó.

Del auto de Cutrera se bajaron los amigos y se acercaron al auto de Acosta: "Me empiezan a dar golpes en la cabeza, en la cara y en el cuello. Yo traté de resguardarme. Cuando uno de esos hombres mete medio metro por la ventanilla, yo tenía el arma en la cintura", declaró el uniformado.

"El arma se disparó en el medio del forcejeo. No me di cuenta. Quedé en shock. Vi que una persona que caminaba en un momento se desplomó. Me bajé del auto. Llamé al 911, me identifiqué como miembro de Prefectura Naval, les dije a las personas que estaban en el lugar que no lo movieran", detalló. (Clarín y La Nueva.)