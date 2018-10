Lucas Chaves: "Tenemos que cambiar la cabeza y empezar a ganar"

Doble satisfacción tuvo anoche El Nacional, al recibir a San Lorenzo por la 17° fecha del básquetbol local de primera división.

Como local, se impuso por 85 a 73 y además logró salir de la última colocación de la tabla.

"Los últimos partidos han sido finales para nosotros porque venimos sufriendo mucho, pero creo que estamos teniendo un buen nivel. Sabíamos que era importante este partido; tenemos que seguir jugando bien que es lo que nos va a llevar de acá a fin de año a poder ganar un par de partidos y estar más tranquilos", contó Lucas Chaves.

La paridad del primer tiempo se vio resquebrajada en el 3°C, cuando Germán Andrés conectó su sexto triple (6-7 t3) y la visita pasó a ganar 41-49 a 7m07 del tramo.

Sin embargo, contagiado por la entrega de Arteaga y un par de triples de Chaves, el dueño de casa reaccionó y selló un parcial de 20-2 que lo dejó al frente: 61-51 con 1m11 por delante.

"Uno se esfuerza mucho y cuando pierde parece que no está haciendo bien las cosas, pero nosotros estamos convencidos que tenemos que segur así, que los resultados se van a dar. Ahora tenemos otra final más. De a poco tenemos que cambiar la cabeza y empezar a ganar", añadió el escolta.

Con más actitud que juego, San Lorenzo intentó descontar, aunque entrados los últimos 5m, la desventaja nunca fue menor a 8 puntos.

"Nos mantuvimos en juego todo el partido. Fue muy trabado de parte de los dos, los nervios pesaron mucho y jugamos forzados, pero cuando no la metimos y no encontramos el juego defendimos bien y agarramos muchos rebotes que es lo que nos cuesta mucho a nosotros. Mantuvimos el partido ahí y cuando pudimos sacar una brecha dejamos que no se nos acerquen más", completó Chaves.

Esta es la síntesis

El Nacional (85): E. Meneses 7, L. Chaves 31, O. Cancellarich 6, M. Blanche 4, A. González 14 (FI); F. Martínez 2, T. Tajan 7, E. Iraola 5, F. Guidi 0, E. Arteaga 5, V. Gallardo 4 y A. Passeggi 0. DT: Juan Andrés García.

San Lorenzo (73): L. Fortelli 11, G. Andrés 24, M. Blázquez 15, L. Silva 10, C. Fraga 9 (FI); M. González 4, J. C. Reschini 0, F. Biggi 0 y N. González 0. DT: Silvio Montero.

Cuartos: El Nacional, 21-23; 39-41 y 62-53.

Tiros libres: El Nacional, 19-33 y San Lorenzo, 24-29.

Cinco faltas: Blanche (EN) y Fraga (S).

Árbitros: Emanuel Sánchez y Sebastián Arcas.

Estadio: Delfo y Pacífico Ciccioli.