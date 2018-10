¿Olimpo tiene un arquero seguro? Lo más seguro es que se ría en la entrevista

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

Olimpo mantuvo por primera vez la valla invicta en el torneo de la B Nacional, y en eso mucho tuvo que ver el arquero Fermín Holgado, quien el domingo, tras el 2-0 del aurinegro sobre Brown de Puerto Madryn, se mostró más contento por no haber recibido goles que por el triunfo en sí.

Aunque, claro, al prenderse el grabador y entre risas, no quiso dar a conocer que su felicidad estaba exclusivamente emparentada con el cero en su arco.

“Ja, ja, estoy alegre por las dos cosas. Si no nos hicieron goles fue porque el equipo lo impidió, y si ganamos fue porque todos hicimos lo que teníamos que hacer para asegurar esos tres puntos que nos permite acrecentar la confianza que ya teníamos”, señaló el cuidapalos de 24 años oriundo de Trenque Lauquen.

—Tapaste un pelotón en la segunda etapa (a los 29 minutos, con el muslo a Lautaro Parisi), pero haciendo “tiempo” te pasaste. Demoraste el juego, tardaste en ir a buscar cada pelota afuera, te revolcaste cuantas veces quisiste... Y ni siquiera amarilla.

—¡Viste! Aprendí bien de chiquito...(risas). Cada vez que agarraba una pelota, me la guardaba, y por más que me cuenten hasta 100, la iba a largar cuando yo quería. Hacer tiempo es parte del oficio, ¿o no? Mientras me dejen..., ja, ja.

—Vino bien el triunfo, porque ahora hay tres semanas de por medio hasta que vuelvan a jugar.

—Vino sensacional. Igualmente el equipo está con ánimo, y lo demostró ante Brown. Tal vez no hicimos un partido brillante, pero lo ganamos con carácter y personalidad.

“Darío (Bonjour) nos recalca los puntos flojos del rival, y ahí los tenemos que lastimar. A Brown le tapamos las laterales, lo presionamos, forzamos el error y le convertimos. Fuimos inteligentes para aprovechar las ventajas que nos dio el adversario”.

—¿Por qué te reís cada vez que contestás una pregunta?

—Ja, ja... Es que hacer una nota me pone nervioso.

—Mientras no te tiemblen las manos al momento de atajar...

—No, ahí me transformo. Me paro abajo del arco con absoluta concentración, sabiendo que el cuerpo técnico y mis compañeros me bancan a muerte.

—¿Cuánto hace que no tenías la continuidad que lograste en Olimpo?

—Desde hace un año y medio, cuando jugué en Deportivo El Palo (equipo de Málaga que participa en la tercera división de España). Ahí atajé una temporada completa.