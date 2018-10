Se hizo un tatuaje debajo de un pecho, quedó en silla de ruedas y perdió un embarazo

Una joven que se tatuó debajo del pecho derecho, tuvo que ser internada, quedó en silla de ruedas y perdió su embarazo.

Se trata de Luisa Buitrago, de 15 años, oriunda de México, quien fue a un vecino tatuador y grabó debajo de su pecho derecho la frase "no me dejes caer jamás".

A los días, empezó con un dolor de espalda, hormigueo en los pies e inflamación en el estómago.

Los exámenes médicos revelaron que una bacteria le afectó el nervio ciático y la médula espinal.

La pérdida de sensibilidad en las piernas se originó por la falta de asepsia en el lugar donde se realizó el tatuaje y en los instrumentos con los que se lo hizo.

Las cirugías a las que se sometió le generaron la pérdida del bebé que esperaba.

"Cuando me dice el neurocirujano: 'No vas a volver a caminar durante un tiempo' fue muy duro porque en realidad una juventud en una silla de ruedas no es buena. Ser independiente y que de la noche a la mañana dependas de alguien es bastante duro", contó la joven.