Las movilizaciones y el paro le dieron paso al momento de análisis

Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com

Valorando el alto acatamiento que tuvo, distintos representantes de asociaciones y sindicatos de nuestra ciudad analizaron lo que fue el cuarto paro general contra el Gobierno de Mauricio Macri.

El martes pasado, convocada por la CGT, se desarrolló la medida de fuerza más fuerte del sector trabajador, en la que se le reclamó al Gobierno, fundamentalmente, una apertura al diálogo y se le exigió a la Casa Rosada que diga "cuál es el futuro y muestre la Argentina que pretenden".

En nuestra ciudad, como también en otras grandes ciudades del interior del país, se sintió en especial por la paralización total de los servicios de transportes públicos, pero mostró total adhesión en comercios, fábricas, dependencias públicas, bancos, escuelas y universidades, transporte de mercaderías, recolección de basura, provisión de combustibles y transporte aéreo.

Miguel Aolita

(Secretario General de la Asociación Empleados de Comercio)

“Es lamentable que haya que llegar a estas instancias para que el Gobierno escuche al pueblo, a través de los gremios. La masa trabajadora atraviesa serios problemas y el Gobierno no puede mirar para otro lado. Por eso creo que el mensaje fue contundente al haber una altísima adhesión al paro”.

“Creo que el Gobierno tomó nota enseguida y por eso Triaca anunció que retomará el diálogo con los gremios. Pero la cuestión es que ese diálogo no debió cortarse nunca. Porque no estamos pidiendo cosas fuera de lugar, sino condiciones y salarios dignos”.

“Ellos mismos dijeron que la inflación de este año alcanzará el 40-42 por ciento y no hay gremio que se haya acercado a ese porcentaje aumento en los salarios. Por lo que los sueldos quedaron absolutamente licuados, desfasados, ante esta situación. Es una necesidad de los trabajadores que su salario sea digno. Yo no soy economista, pero el mercado argentino se mueve cuando la gente tiene plata en sus bolsillos. Y hoy la gente no tiene ni un peso en sus bolsillos. Así no hay economía que aguante, ni salvataje exterior que permita salir a flote”.

--¿Dónde percibe la crisis?

--Los aumentos de los servicios básicos han estado muy por encima de los incrementos salariales. Y la gente duda entre comer o pagar la luz, el agua o los créditos que sacó. Y eso es para quienes tienen trabajo, porque un gran porcentaje ya no lo tiene y está viviendo una gran incertidumbre porque no se generan nuevos espacios para reacomodarse.

“El diálogo tiene que ser sincero y franco. El Gobierno tiene que reconocer muchos de sus errores y brindar soluciones rápidas, porque gran parte del pueblo argentino vive en agonía. No creo que la gente haya parado sólo porque no tenía medios públicos para movilizarse. La gente ya no aguanta mas”.

Carlos Moreno Salas

(Secretario general de la delegación local del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor)

“El mensaje del paro fue contundente. A lo largo y a lo ancho del país fue rotundo. Los trabajadores están sintiendo que el poder adquisitivo, en muy pocos meses, se devaluó en más de un 40 por ciento. En una economía dolarizada, lo único que no está atado al dólar es el salario. Por lo tanto, lo que se pudo lograr en paritarias quedó muy por debajo de la inflación de este año”.

“La reapertura de paritarias es uno de los temas urgentes a tratar por el gobierno, pero hay muchos otros más profundos. El acuerdo con el FMI va a seguir perjudicando al pueblo trabajador. En nuestro ámbito, sin ir más lejos, tenemos más de 15.000 compañeros suspendidos hasta diciembre y si el ajuste se mantiene, seguramente serán muchos más. Yo no veo algo semejante desde la época del '90, con el proceso de recesión”.

--¿Dónde percibe la crisis?

--A la gente no le alcanza el sueldo para pagar impuestos. Hoy duda entre pagar impuestos y comer. Y ni hablar de quienes se embarcaron en un crédito UVA para casas o autos.

“El rumbo que tomó el Ejecutivo también resentirá el sistema de seguridad social, porque traerá consecuencias a los ya jubilados y a los que se jubilarán. Sumado a las problemáticas que empezarán a sentir las obras sociales y mutuales, que pagan casi todo en dólares y recaudan en pesos”.

--¿Espera una reacción positiva del gobierno?

--Yo creo que el gobierno minimizó el mensaje del paro. Ni siquiera estamos en la agenda del Gobierno y lo demuestra el hecho que el Ministerio de Trabajo y de Salud ya no existen y apenas son secretarías. Eso marca la pauta de la importancia que le da el gobierno a estos temas que tienen injerencia directa en los trabajadores.

“Esto comenzó en 2016, cuando se aprobó la Ley Antidespidos y el Gobierno la vetó. Allí mostraron sus verdaderas intenciones, que es la de someter al pueblo trabajador. Y no creo que sea casual. El acuerdo con el FMI hará derramar más sangre, porque es evidente que el Gobierno no tiene autonomía para manejar ciertas situaciones. Quedó demostrado con la renuncia del presidente del Banco Central”.

“Este, a mi entender, es el Gobierno de la mentira. Al poco tiempo de ese famoso debate con Scioli, Macri dejó en evidencia cuáles son sus intenciones. No cumplió absolutamente en nada de lo que planteó y lo que es peor, hizo las cosas a la inversa de lo que se prometió. Que la inflación se haya disparado a valores insospechados marca la incapacidad de conducción”.

Miguel Agüero

(Secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales)

“Mi reflexión es que hay varios mensajes en la postura de la gran mayoría de los trabajadores del país. Hay una palabra que siempre genera esperanzas, que es cambio. Lo que vemos los dirigentes es que este gobierno, con esa palabra, generó una ilusión que hoy, a la luz de los hechos, no se ven en absoluto”.

“El que más está sintiendo los ajustes, la inflación y los aumentos de los servicios es el asalariado y quienes, lamentablemente, han perdido su trabajo y no logran reinsertarse en el mercado laboral. Todas las promesas previas quedaron en eso: en promesas. Hay muchísimos mensajes encriptados del Gobierno que no se han llevado a cabo”.

“Las paritarias siempre han sido en baja desde que está este Gobierno, por lo que el salario se fue devaluando progresivamente hasta este presente. Aquello que se publicitó como un sistema revolucionario de créditos hipotecarios, como fueron los créditos UVA, han sido un fracaso total. Porque la gente quedó atrapada en cuotas que son impagables. El Ejecutivo tiene que entender y atender la necesidad del pueblo trabajador”.

--¿A nivel local sucede lo mismo?

--No, y debo decirlo: me llenó de satisfacción que Héctor Gay haya declarado hace pocos días que el empleado municipal no perderá ante la inflación. Eso quiere decir que hace honor a su palabra. Es un buen mensaje, que debería hacer eco hacia arriba.

“Los sindicatos siempre apuestan al diálogo, pero para eso hace falta voluntad política. Los únicos que pueden sacar adelante al país son los trabajadores, pero para eso tienen que estar dadas las condiciones. Y hoy no están dadas”.

“El paro, en definitiva, fue para llamar la atención de un gobierno nacional que parece no escuchar”.

Hugo Modarelli

(Secretario General de ATSA Bahía Blanca)

“La verdad que el presente es sumamente preocupante. El alto acatamiento que tuvo el paro general fue un llamado de atención para el Gobierno, pero no sé si tuvo la recepción que debió tener, ya que no percibí reacción alguna”.

“En Sanidad tuvo un altísimo acatamiento. Me gustaría que el Gobierno recapacite y se siente a escuchar a los gremios, porque son quienes palpan la realidad día a día”.

--¿Cómo percibe el ánimo de la gente?

--En la población hay mucha desazón e incertidumbre, porque todos los días hay despidos, ajustes y aumentos que hacen muy complicada la vida del trabajador. Hubo muchas promesas incumplidas.

“Atravesamos un momento en el que mucha gente quedó desempleada y los que se mantienen trabajando, la plata no les alcanza porque el salario perdió mucho poder adquisitivo”.

“En Sanidad no hemos tenido una mala paritaria, pero el tema es que siempre quedamos desfasados por la inflación. Siempre corremos de atrás y eso se va notando”.

Gabriel Matarazzo

(Secretario general del Sindicato del Petróleo, Gas y Biocombustible de Bahía Blanca)

“En nuestro caso hubo un alto acatamiento al paro. Pero creo que el Gobierno lo minimizó y no tomó nota de los reclamos. Tampoco puedo decir que piensa hacer el gobierno porque no sé si este Gobierno piensa. Hasta que no vea una convocatoria al diálogo, da la impresión que no tiene reflejos”.

“La situación del país es muy seria. Yo no entiendo mucho de economía, pero con los anuncios que se realizó el nuevo presidente del Banco Central no me caben dudas que el dólar se irá a 44 pesos, con lo cual estaremos frente a nuevos aumentos y a otra suba de la inflación en medio de una recesión muy preocupante”.

--¿Qué situaciones lo preocupan?

--El trabajador sigue recibiendo castigos. Lo único que no está dolarizado en este país son los salarios. Y así es imposible lograr que los sueldos no se devalúen. El Gobierno cree que el problema lo resolverá el Fondo Monetario Internacional con plata. Y no es así. Tiene que sentarse a escuchar a los distintos sectores de la sociedad para comprender los problemas que tenemos los argentinos. Hasta minimizan la importancia de los gremios en el rol de contención.

“En la Provincia sí noté cierta preocupación. Creo que allí sí se palpa más la situación de la gente. Pero sí creo que están más al tanto de lo que está sucediendo. A nivel país, da la sensación que no recorren las calles y confían en recetas mágicas”.