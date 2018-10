Descendió un 18 % el movimiento de pasajeros en el aeropuerto de Bahía Blanca

El movimiento de pasajeros en el aeropuerto de Bahía Blanca descendió un 18 % el último mes en comparación del mismo período de 2017.

Así lo afirmó el jefe del Aeropuerto, Carlos Millán, quien explicó que este servicio no escapa tanto a la realidad económica del país.

"El 90 % de los viajeros es por razones de fuerza mayor y apoyados por pasajes baratos y la fuerte competitividad con los medios terrestres", sostuvo.

En septiembre del año pasado viajaron 42.603 personas contra los 35.040 de este 2018. La baja en septiembre se profundizó luego de la que se presentó en agosto, que llegó a 2 %.

Millán recordó que desde el 1 de noviembre comienza a operar LASA, que unirá Bahía con Chile.

"Acá, dependiendo del enfoque que la región le dé al turismo, podríamos aumentar el movimiento de pasajeros atraídos por las bondades turísticas del sudoeste de la provincia", opinó.

"Solo habría que saber vender el paquete. No todo está perdido. Veamos lo que tenemos y no lo que no hay", concluyó en un comunidado.

Hace poco menos de un mes, varias aerolíneas pidieron casi 30 rutas nuevas para volar desde y hacia Bahía Blanca.

Incluso algunas de ellas con destinos internacionales como Río de Janeiro y San Pablo en Brasil y Santiago de Chile.