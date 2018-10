Coronel Pringles: comenzó el paro que afecta la recolección de residuos y limpieza de calles

El Sindicato de Trabajadores Municipales adherido a Fesimubo dio inicio al paro de actividades anunciado días atrás, lo que afectará la recolección, barrido y limpieza al menos hasta mañana. Además, se esperan manifestaciones en la explanada del palacio municipal.

“Las bases están enojadas y no quieren trabajar”, dijo el interventor del sindicato, Néstor Batista.

El sindicalista señaló que lo más afectado serán los trabajos de calle, dado que “en el hospital no va a haber restricción".

Néstor Batistas (der.), junto a uno de los delegados del gremio.

"Nunca vamos a dejar la salud de lado”, señaló.

El intendente municipal Carlos Berterret indicó que el paro no sólo generará molestias en la comunidad, sino que no tiene validez, por lo que "se descontarán del sueldo las horas no trabajadas".

“El paro no es válido porque se debe hacer cuando se corta el dialogo con el Ejecutivo. También es injustificado, y lo que ellos llaman asamblea debe ser consistente, con la posibilidad de opinar y debatir la propuesta. No existe estado asambleario cuando voy al trabajo, no hago nada, me movilizo y no vuelvo. Eso es falta, y se pierde el presentismo y se descuenta el día de paro”, sostuvo.

Además, Berterret remarcó que en la mesa de dialogo están los funcionarios que él designa.

"La mesa de dialogo soy yo. Quienes representan al Ejecutivo no van a las reuniones sin antes hablar conmigo, y no dejan de informarme jamás de lo que pasa al terminar la reunión”, enfatizó, a fin de refutar las críticas sobre su ausencia en las negociaciones.

Carlos Berterret y la doctora Carolina Bastard.

Berterret aseguró que los 18 millones "de más" que el municipio pringlense recibió de coparticipación -algo en lo que ha hecho hincapié Fesimubo- no están guardados, sino en el presupuesto para sueldos.

“En salarios lo presupuestado era 301 millones de pesos, pero se han pagado 210 y faltarían 127 más, con lo que el total es de 338 millones. ¿Dónde están entonces los 18 millones que recibimos de más? Ahí están”, aseveró.

Berterret también dijo que el 25% de aumento que piden los gremios representa un gasto adicional de 7 millones de pesos mensuales.

"No podemos darlo", aseveró.

Por último, pidió a los gremios que acepten la propuesta que les hará mañana, a las 13.

En la reunión anterior dos de los cuatro sindicatos municipales -la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud y el Sindicato de Trabajadores Municipales- aceptaron la suba ofrecida por Berterret, que consistió en una suma fija de $ 800 remunerativos a partir de septiembre, un bono único de $ 1.250 en octubre y dos aumentos del 5% en noviembre y del 2,5% en diciembre. UPCN y Fesimubo la rechazaron. (Agencia Coronel Pringles)