"Debemos estar, tranquilamente, entre los 10 de adelante", dijo Sebastián Pérez

El bahiense Sebastián Pérez (Onix) quedó 22º en la clasificación de la Clase 2 de esta tarde, en el marco de la 10ª fecha del Turismo Nacional, a correrse este fin de semana en el autódromo cordobés Parque Ciudad de Río Cuarto.

“No pude realizar una clasificación limpia en ninguna vuelta y quedé retrasado. Se me complicó en el principio al largar detrás de un auto poco competitivo que me frenó unas vueltas; después, cuando pude superarlo, me encontré con los demás autos que molestaban, ya que venían en una vuelta lenta, lo cual fue un freno para mi”, le dijo a "La Nueva", el piloto de nuestra ciudad.

De esta forma, Pérez largará mañana -a las 16- la primera de las tres series, desde el primer cajón de la octava fila.

“Tengo un auto competitivo, muy bueno, por lo que debemos estar, tranquilamente, entre los 10 de adelante, aunque estamos expectantes por las condiciones climáticas, ya que se anuncia lluvia para mañana”, agregó el piloto del Chevrolet Nº 22.

Mañana, también será tiempo de clasificar para otro bahiense, Juan Pipkin (Chevrolet Cruze) y para el villalonguense Adrián Percaz (Ford Focus), en la Clase 3, a las 15.

El domingo, la final de la Clase 2, irá a las 12.30, y la de la Clase 3, a las 13.30.