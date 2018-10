Video: la dificultad de Diego Maradona para caminar por su problema en las rodillas

Un periodista mexicano difundió en las últimas horas un video que muestra la dificultad de Diego Armando Maradona para caminar y se habla de que tiene artrosis en sus dos rodillas.

Según se informó, al exastro del fútbol mundial le cuesta mucho movilizarse de a pie tras una enfermedad que consiste en el deterioro o la desaparición del cartílago articular, ubicado entre el fémur, la tibia y el peroné. Además de dolor, puede generar la incapacidad de caminar o permanecer en pie, así como la deformidad progresiva de la rodilla.

Diego, de 57 años y actual entrenador de Dorados de Sinaloa aparece en el video caminando con mucha dificultad y de la mano de Luis Islas, su ayudante de campo.

Antes del Mundial de Rusia, de hecho, Diego viajó a Cali, Colombia, para realizarse una operación en sus rodillas con el doctor Gabriel Ochoa, el hijo del exentrenador Gabriel Ochoa Uribe y un especialista en la materia.

En esa consulta ya le recomendaron jugar lo menos posible al fútbol.

"Es un problema grave porque le provoca mucho dolor, inflamación y dificultad para desplazarse. Sabe que la solución es operarlo y ponerle prótesis en las dos rodillas. A corto o mediano plazo hay que tomar la decisión del reemplazo articular. Sus rodillas no tienen otra solución", aseguró Ochoa.

"Quiero trabajar hasta que me den las rodillas. El día que no me den más, me voy", sostuvo Diego hace unas semanas en conferencia de prensa.

Familiares y allegados a Maradona están preocupados porque ya casi no puede caminar.

Su abogado, Matías Morla, aseguró que Diego "no es consciente de las limitaciones físicas que tiene. Cuando entra a una cancha cree que es un pibe de 20 años". (Clarín, Marca y La Nueva.)