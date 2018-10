Entraron a su casa, la ataron, la golpearon y se llevaron más de $ 100 mil

Una mujer fue maniatada anoche por dos delincuentes que la golpearon y se llevaron más de $ 100 mil y un teléfono celular, en el barrio Altos del Pinar.

Alrededor de la medianoche Norma Martínez escuchó que su perra ladraba más de lo común, se levantó para ver qué pasaba y se encontró con los ladrones.

"Empezó a ladrar mi perra y cuando me levanto y agarro mi linterna para salir afuera entran dos hombres a mi pieza. Uno me sostiene y me dice que me quede tranquila, forcejeamos, me caigo y me golpeo", dijo la mujer en diálogo con LU2.

Martínez, que vive en Bermúdez al 3.100, contó que los delincuentes estaban con el rostro cubierto y tenían alrededor de 22 años: "No estaban muy organizados porque me ataron con un hilo que logre desatar rápido", confesó.

En cuanto a la suma de dinero que se llevaron, aseguró que ni siquiera su hija estaba al tanto de dónde tenía esa plata.

Según relató, en una casa de la misma cuadra robaron en dos oportunidades este último tiempo "pero sin violencia".