Condenaron a un hombre a 14 años de cárcel por abusar de su hija

Un hombre fue condenado a 14 años de prisión, tras ser hallado culpable de abusar sexualmente de su hija.

El fallo fue resuelto por el Tribunal en lo Criminal N° 3, integrado por Eduardo d´Empaire, Daniela Fabiana Castaño y María Elena Baquedano.

Para los jueces se probó que desde 2013 y hasta noviembre de 2015, cuando se denunció el caso, el imputado sometió a la pequeña a manoseos y otras serie de prácticas sexuales en la vivienda que compartían en nuestra ciudad.

En el fallo se indicó que la nena tenía siete años de edad cuando comenzaron estas situaciones.

La madre de la pequeña declaró que se enteró cuando una asistente social de la escuela a la que asistía la menor le contó que en medio de una actividad la nena comenzó a llorar y luego le dijo a la directora que "el papá la tocaba".

Precisamente, la responsable del establecimiento escolar fue quien realizó la denuncia en la Comisaría de la Mujer.

La mujer manifestó también que interrogó a su pareja por lo ocurrido y que el hombre no dijo nada, por lo que le exigió que se retirara del hogar.

Explicó que trabajaba gran parte del día y que su hija quedaba al cuidado del imputado.

Agregó que la pequeña era amenazada para no contar nada de lo que ocurría y que silenciaba la situación por miedo.

La víctima declaró mediante el sistema de Cámara Gessel y describió los hechos denunciados.

“Me decía que no le dijera nada a mi mamá, y para que no le dijera me compraba y me regalaba cosas. Yo tenía miedo que le hiciera algo a mi mamá, que le pegara y la lastimara”, dijo la nena en su relato.

Por otra parte, un psicólogo que la atendió en forma particular y un perito oficial determinaron que la menor no fabuló y que su relato era coherente.

Finalmente, los magistrados hallaron probada la responsabilidad del procesado y lo condenaron por los delitos de "abuso sexual gravemente ultrajante doblemente agravado, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado".