El mensaje de Manu para los Spurs, que hoy no podrán disfrutarlo por primera vez en 16 años

Luego de 16 temporadas, San Antonio Spurs debutará esta noche en la NBA y no tendrá ente sus filas a Emanuel Ginóbili, quien anunció su retiro el pasado 27 de agosto.

En su nuevo rol, el bahiense, quien consiguió 4 anillos en la franquicia texana, le dedicó un mensaje a su ex equipo, que hoy se enfrentará ante Minnesota Timberwolves.

"Todo lo mejor para 'mis' Spurs en este nuevo comienzo de temporada! Será raro mirarlo desde mi sillón, pero contento que así sea", puso Manu en su cuenta oficial de Twiter (@manuginobili).

El cotejo entre San Antonio y Minnesota podrá verse a través de NBA TV, desde las 21:30.

🇦🇷Todo lo mejor para "mis" Spurs en este nuevo comienzo de temporada! Será raro mirarlo desde mi sillón, pero contento que así sea.

🇺🇸All the best to "my" @Spurs in this new season! It's gonna be a bit awkward to watch it from my couch but very excited about it. #GoSpursGo