SPIQPyA cumplió 71 años reivindicando la defensa de los afiliados

“Dejamos atrás un nuevo aniversario cumpliendo 71 años de nuestro sindicato, lo hacemos reivindicando nuestra historia y nuestra lucha”.

Julio Leguizamón, Secretario General del Sindicato de Personal de Industrias Químicas Petroquímicas y Afines de Bahía Blanca, realizó un balance del pasado, el presente y el futuro.

"Lo primero que quiero hacer es agradecer. Agradecer a los afiliados, que nos han permitido compartir todos estos años de crecimiento y desarrollo; a los delegados, a la Agrupación 8 de Julio y a la comisión directiva, que me acompaña desde un momento que fue muy difícil, porque nosotros ingresamos a este sindicato y lo encontramos destruido, arruinado, en rojo y en circunstancias muy difíciles; y lo pudimos construir, lo pudimos levantar y hemos crecido en patrimonio más de un 1000% desde que empezamos”.

“Hoy muchos han disfrutado de un lugar hermoso, como lo es el salón de Colón y Tte. Farías, que forma parte de ese crecimiento, así como el predio de General Cerri, (que también lo hemos desarrollado) y como es el complejo de Villa Ventana, que demuestran que un sindicato puede crecer cuando se hacen las cosas bien”.

“Nos hemos desarrollado como gremio en lo estructural, en las cosas que se necesitan para poder crecer, pero sobre todo también en lo que hace al día a día en la defensa de los trabajadores, también hemos crecido en eso; cerrando convenios colectivos, mejorando salarialmente y crecido en las condiciones de trabajo y seguridad. Hoy tenemos por suerte un buen momento en lo que hace a nuestro gremio, y a nuestros trabajadores. Pero ojo, todo eso lo hemos logrado gracias al apoyo de toda la gente que nos acompaña, desde el primero al último de los afiliados que nos ha permitido crecer de esta manera”.

El sindicalismo nació como algo solidario.

"Y quiero resaltar particularmente a todas las subcomisiones que también nos acompañan, al centro de jubilados, tan importante para todos, creado también por nosotros, que consideramos que ellos, como les dije el día que los convoqué para que lo formen, son parte de este sindicato, son parte del trabajo, simplemente cumplimos con reconocer lo que corresponde. Son nuestros compañeros, los que durante muchos años nos apoyaron, estuvieron juntos y hoy continúan con nosotros, como debe ser. Porque los jubilados se merecen esto, se merecen el respeto y se merecen el reconocimiento de todos los compañeros trabajadores, porque ellos son los que han formado este país. Por eso, en estos momentos tan difíciles, tanto para ellos como para muchos trabajadores, cuentan con el sindicato químico para respaldar a los jubilados, a los trabajadores".

“Al sindicato nosotros lo comenzamos a levantar y a construir para nuestros trabajadores, para que estén bien. Y después nos abrimos a la comunidad, como debe ser, porque el sindicalismo es eso. Y hoy, que está tan perjudicado por una gran campaña en contra de los sindicatos, que se expresa en muchos medios, por muchos que por ahí quieren confundir las cosas”.

El sindicalismo nació como algo solidario, como algo que defiende justamente al trabajador, y lo pone en condición de igualdad con aquellos que tienen poder.

“La importancia del sindicalismo es única, no tenemos que perder ese concepto, sin sindicato no hay derecho para los trabajadores. Los derechos de los trabajadores siempre se consiguieron luchando. Nunca los conseguimos a través de un escritorio, siempre fue en la calle, siempre fue en la pelea, y nosotros lo hemos demostrado en estos últimos años. Por eso es tan importante valorar lo que significa el sindicalismo, lo que significan los sindicatos. Por eso agradezco también a todos los otros gremios que siempre nos acompañan. Porque eso es lo que va a hacer que todos nuestros trabajadores, los nuestros, de los otros gremios, sigan manteniendo o podamos conservar los derechos que otros compañeros anteriores han conseguido, pero siempre en base a la lucha. Por eso agradezco a los gremios que nos acompañan porque para nosotros es muy importante revalorizar lo que significa ser sindicalista”.

“Porque, justamente, nos hemos abierto a la comunidad, tanto en el deporte, en la ayuda social, porque eso también forma parte del significado de trabajar, de trabajar para nuestros compañeros, para la gente, y también para la sociedad. Realmente agradezco a mucha gente del deporte que está siempre a nuestro lado".

“Para que entiendan muchos sectores de la sociedad que en este país el Sindicalismo es parte fundamental, y hay que respetarlo, y hay que valorarlo”.

“Se cumplen 71 años y tomamos el compromiso de cerrar esta etapa de importantes avances de nuestro sindicato y pasar a otra de grandes triunfos”.

Defender la institución

"Nuestra función es que la gente esté bien, tenga buenos convenios, tenga estabilidad laboral, para eso está el Sindicato”.

“Lamentablemente hay dirigentes que no cumplen la función que deberían cumplir, entonces le dan letra, a los gobiernos, le dan letra a un sistema y le dan letra a muchos medios de comunicación que están tratando de destruir a los sindicatos.

Porque, si hay algo que se necesita para perjudicar a los trabajadores, para tener leyes de reforma laboral y de flexibilidad laboral, es justamente que los sindicatos estén debilitados o desaparezcan. Lamentablemente, hoy están trabajando en eso".

“Es fundamental separar, una cosa son los dirigentes y otra cosa es la institución. Entonces, nosotros lo que tenemos que defender es la institución. Cuando entré como delegado, no teníamos prácticamente afiliados. Lo que hice fue tratar de explicarles a todos, estaban muy enojados con el sindicato que había actuado mal, porque nos habían despedido a 150 compañeros y no hicieron nada. O sea, no era que no tenían razón, pero confundían, confundían la Institución con los dirigentes. Y eso es lo que uno tiene que separar”.

“Nosotros como dirigentes tratamos de hacer las cosas bien, creo que las estamos haciendo bien, creo que hemos crecido como Gremio, pero una de las cosas fundamentales que, por lo menos yo quiero dejar, es una enseñanza, un ejemplo. Que los que vengan atrás continúen nuestro trabajo, nuestra línea”.

“Y no podemos estar bien, en un país que está mal”.

“La sociedad conoce de nuestra decisión y de nuestro trabajo permanente apoyando a los distintos deportes, de ayudar en distintas actividades sociales, de colaborar y siempre lo hacemos, justamente por ser un gremio totalmente diferente, por ser este un sindicato distinto. Estamos convencidos justamente, que ser sindicato es ser solidario. Y no podemos estar bien, en un país que está mal”.

“Entonces no solamente tenemos que ser solidarios entre nosotros y tener el sindicato que nos merecemos y que la gente esté bien. Sino que nosotros tenemos que contribuir para que esté bien, porque eso vuelve”.

9 viviendas más

Se entregaron 9 viviendas para los trabajadores Químicos y Petroquímicos, del Plan Federal, una alegría para los afiliados y sus familias.

Con estas 9 viviendas que se suman a las ya entregadas, se completan 117 faltando muy poco para terminar con el compromiso para este año de las 144.

“Nuestro compromiso y esfuerzo fue siempre llegar a la totalidad lo antes posible. Hoy sigue en pie y felicitamos a las familias que han sido beneficiadas”.

Julio Leguizamón nos cuenta que esta entrega se realizó en un día muy especial para los petroquímicos, ya que se realizó el mismo 4 de octubre, que cumple 71 años del sindicato.

“Antes que nada fue un día especial para todos los trabajadores petroquímicos y en particular a los afiliados que recibieron su vivienda después de tanta espera. También les quiero agradecer la paciencia que nos han tenido, y sobre todas las cosas también agradecer a las autoridades municipales de Bahía Blanca y a todos los que colaboraron para poder cumplir este sueño de la vivienda propia”.

“Este plan de vivienda tiene muchos años desde que se inició, nuestra gente lo sabe bien, después de tantos años de esperar hoy es una realidad”.

En la idea de continuar por este camino de construcción de avance y de progreso dentro de muy poco se van a terminar de entregar todas viviendas.

"Las 144 viviendas del sindicato van a ser entregada este año, para que las disfruten nuestro afiliados".

Y Julio Leguizamón cerró con un mensaje para todos los afiliados del Sindicato de Personal de Industrias Químicas Petroquímicas y Afines de Bahía Blanca.

"Es un orgullo para nosotros ser parte de la felicidad de nuestros trabajadores y para eso trabajamos todos los días”.