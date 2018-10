Con Pezzella de titular y Lautaro en duda, Argentina juega el clásico ante Brasil

El entrenador del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Scaloni, tiene una duda en la alineación titular del equipo para enfrentar hoy a Brasil, en el amistoso que se llevará a cabo en Arabia Saudita.

El juego comenzará a las 15 y lo transmitirá TyC Sports.

El DT albiceleste confirmó el equipo, aunque con una duda: Ángel Correa o el bahiense Lautaro Martínez en la delantera.

No obstante, al igual que en la goleada ante Irak, el otro jugador de nuestra ciudad, Germán Pezzella, si estará desde el arranque.

Pasando en limpio, el equipo será con: Sergio Romero; Renzo Saravia, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella y Nico Tagliafico; Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Paulo Dybala y Giovani Lo Celso; Mauro Icardi y Correa o Martínez.

En caso de que el DT disponga que sea titular el ex Racing y Liniers, plantará en cancha una táctica 4-3-1-2; en tanto, si Correa fuera el titular, jugarán 4-3-3.

Sólo Romero, Pezzella y Dybala son los jugadores que fueron titulares en la goleada 4 a 0 frente a Irak el pasado jueves y que también jugarán mañana desde el arranque.

Como está en juego el trofeo "Superclásico Championship", en caso de finalizar empatado en los 90 minutos, habrá definición por penales.

En conferencia de prensa, Scaloni se refirió a lo importante que es cada partido ante Brasil y recalcó cuál es su objetivo en su cargo frente al Seleccionado.

"Es un partido de categoría, lo mejor a nivel mundial", aseguró y dijo que "en este momento no es lo más importante el resultado".

"Ahora buscamos otra cosa, buscamos que jueguen los mejores. A este cuerpo técnico lo único que le interesa es que estos chicos jueguen", afirmó el DT.

Por el lado de Brasil, el director técnico Tite no confirmó a los once titulares. "Si no tengo los atletas definidos, no quiero darle al adversario la oportunidad de conocer nuestra alineación. Y hasta el momento no tenemos el equipo definido", fueron las explicaciones de Tite en conferencia de prensa.

Aunque no dio la lista, la probable alineación brasileña sería: Allison; Danilo, Marquinhos, Miranda, Filipe Luis; Casemiro, Fred, Renato Augusto; Coutinho, Neymar y Gabriel Jesus.

Historial

Será el choque número 100 entre argentinos y brasileños, que cuentan con 37 victorias por cada lado, con 25 empates.

Además, hace 55 años que la Selección no puede vencer a la "verdeamarela" en dos encuentros de manera consecutiva. El último juego fue triunfo "albiceleste" con el tanto del defensor Gabriel Mercado. (Télam).