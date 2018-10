Leyó una nota en la revista "Nueva" y mañana subirá el Kilimanjaro

Por Ricardo Sbrana – rsbrana@lanueva.com

Supo que la montaña, de alguna manera, la estaba llamando. Desde nuestra ciudad, Graciela Spagnuoli dio el primer paso y se acercó a la carrera de Geología de la UNS. Pero descubrió que no sería suficiente. Más que estudiarla, Popi quería vivir la montaña.

Mañana encabezará una expedición sólo integrada por mujeres al Monte Kilimanjaro, situado al nordeste de Tanzania y con 5.891 metros de altitud.

La guía bahiense cuenta con 19 ascensos al Aconcagua, además de haber logrado otras cumbres en el norte argentino.

La expedición al monte africano contará con la participación de 23 personas, a las que sumarán diferentes colaboradores locales para la logística.

Ascenso al Kilimanjaro con aclimatación.

“La ruta que emplearemos es una ruta normal. Se denomina travesía. Es de siete días, lo cual nos da tiempo para aclimatarnos a la altitud, que vendría a ser la mayor complicación que podríamos tener. Es un proceso fisiológico en el que cada uno tiene distinto techo. Depende de la experiencia en altura. Dificultad técnica no tiene ninguna y dificultad física, media”, explicó Spagnuoli a “La Nueva.” una semana antes del viaje.

-¿Por qué sólo mujeres?

-Se dieron muchas cosas. En realidad las mujeres estamos viviendo un momento histórico, importante. Pero básicamente hacía tiempo que tenía esta inquietud. Tuve un grupito de mujeres acá en Mendoza con las que hacíamos trekking y algunos ascensos. Y la vida y el universo me encontraron con dos amigas, mamá de chicos del mismo colegio que mi hijo, y empezamos a correr juntas. Además nos gustaba ir a la montaña y charlábamos todo el tiempo sobre eso. Y Belén Escudero, mi socia y una de las chicas con las que corría, había estado ya en el `Kilim´ y había visto una expedición de mujeres inglesas. En una de esas veces salimos a correr me lo comentó y nos organizamos.

Parte del grupo -mendocinas y residentes- que iniciará mañana el ascenso. Popi es la segunda desde la derecha, en la hilera de atrás.

-¿Cómo se compone el grupo que subirá el monte?

-Somos 23. Después allá habrá un portador personal por cada una, un guía local para 2 barra 3 y después tenés cocinero, las personas que transportarán la comida, carpas, equipos, mesas, sillas... Le daremos trabajo a muchísima gente. No se podría subir sin contratar la logística. En parte para nosotras estará buenísimo porque podremos estar más tiempo con las chicas y tener un mayor control de cómo se van aclimatando. Me animé al organizarlo porque al ser obligatorio contratar guías locales, y toda la logística que te facilita el trabajo allá, no veo ningún inconveniente en ir sin conocer el lugar.

-¿Existe algún otro objetivo, más allá del deportivo?

-Nuestra intención, además de ofrecer una excursión pensada para mujeres y por mujeres, es no sólo contemplar lo deportivo sino también hacer un trabajito para lograr nuestra mejor versión como personas y volver mejores de lo que nos vamos. Porque tendremos tiempo también para mantener momentos de reflexión, charlas y mirar un poquito más hacia el interior de cada una. Para ello nos acompaña una amiga belga, que vive hace muchos años en Mendoza. Va a trabajar con todo lo que es la cumbre interior, la faceta espiritual. Haremos un trabajo de introspección.

-La que harán ustedes es una expedición comercial. ¿Cuál es tu postura respecto de este tema, que según dicen desvirtuó hace tiempo el espíritu deportivo de hacer cumbre?

-Como guía, yo vivo de llevar gente a la montaña. Venimos a ser el instrumento para poder acercar la montaña a las personas que por su cuenta no podrían acceder. Porque a veces tenemos clientes con mucha experiencia y en otras, gente que nunca escaló una montaña en su vida. Por lo cual nosotros instruimos, enseñamos. Pero como deportista defiendo el acceso liberado, porque en algunos sitios te obligan a contratar guía. Y está bueno si la gente no tiene experiencia, pero si es un deportista autónomo, responsable y que se forma, con el equipo que corresponde, no está bien obligarlo a contratar un guía. Y eso que yo soy guía. Pero es difícil corroborar la experiencia de la gente. De todos modos en Argentina no es obligatorio contratar guía.

-Por último, ¿Tiene que ver con lo que hacés el haber dejado Bahía por Mendoza?

-Me vine en 1997 porque leí una nota en la revista “Nueva” sobre el Aconcagua y la escuela de guía (de montaña). Yo estaba estudiando Geología en la UNS y dejé. Estaba buscando un poquito mi lugar en el mundo y cuando leí esa nota, junté plata y decidí venirme a Mendoza con una amiga. Ya pasaron varios años, me metí en el ambiente de montaña, me recibí de guía de trekking y de montaña, trabajo que hago desde 2006.

Participantes

El grupo se reunió ayer en Tanzania, donde hoy van a descansar y ultimar detalles. Van a intervenir las mendocinas Marcela Manino, Rita Cerutti, Ariadna Tolli, Marcela Otarola, Marcela Sabatini, Romina Scatolon, Viviana Rinaldi, Mónica Jofre, Viviana García Sotelo, Carolina Sánchez, Natalia Conti y Belén Escudero (otra de las organizadoras). Se suman otras mujeres residentes y no residentes en esa provincia: Popi Spagnuoli (bahiense, organizadora), Rosana Sarubi (Lomas de Zamora), Claudia Kerke (Pilar), María Inés Feijoo (Entre Rios), Vanesa Gagliano (Buenos Aires), Anne France Point (Bélgica), Pato Breuer Moreno (nativa de Buenos Aires, residente en Santiago de Chile), Bárbara Parra (Santiago de Chile), Paula Cardenau (Buenos Aires), Lusyane Blaine (francesa, residente en Isla Reunión) y Martine Bonnet (Isla Reunión).