El equipo económico del massismo le contestó a Dujovne: "Lo que no ayuda es la insensibilidad y la mentira"

Luego de que el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, participara de una conferencia en Washington en la cual cuestionó que los términos del acuerdo aún no se conocieran y además señaló que “el próximo gobierno va a tener que discutir el acuerdo con el FMI nuevamente”, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, lo acusó de “poco responsable” y manifestó que “en nada ayuda que un dirigente de la oposición haga estas declaraciones”.



“Lo que no ayuda es haber desilusionado a millones de argentinos con promesas que no se cumplieron. Lo que no ayuda es la insensibilidad y la mentira”, comienza el documento elaborado por el equipo económico del FR en respuesta a la acusación de Dujovne.



“Lo que no ayuda es el tarifazo que destruye hogares comercios y pymes en beneficio de 10 amigos empresarios. Lo que no ayuda es destruir sueldos y jubilaciones con una inflación galopante. Lo que no ayuda es dejar sin crédito a pymes y comercios por apostar a la timba financiera y no a la producción. Lo que no ayuda fue abrir importaciones indiscriminadas destruyendo trabajo argentino”, añaden.



El escrito continúa: “Lo que no ayuda es pensar el presupuesto y las medidas mirando al Fondo y al mercado, y no al changuito del supermercado; es endeudar a 4 generaciones de argentinos sin decir para qué es la deuda; es anunciar acuerdos con el FMI sin contarle a los argentinos de que tratan escondiendo el acuerdo”.



“La responsabilidad es proteger a los argentinos, no querer quedar bien con los de afuera. En el 2019 resolveremos lo que este Gobierno ha negociado mal. Hay otras prioridades”, concluye el comunicado.