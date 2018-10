"Hay motivos para pedir el juicio político de Garavano", sostuvo la Coalición Cívica

La diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli afirmó hoy que "hay motivos para pedir el juicio político" del minsitro de Justicia, Germán Garavano, y rechazó así declraciones de dirigentes del PRO.

"Estamos acostumbrados a movernos y a denunciar en soledad. Creemos que hay motivos para pedir juicio político a Garavano", afirmó Campagnoli.

En declaraciones a La990, la diputada explicó: "Nosotros no desconfiamos del Presidente (Mauricio Macri) sino de que él tenga la fuerza para librar la batalla contra la corrupción".

"Muchas veces pasa que Elisa Carrió se adelanta a los hechos y ve cosas antes de que la gente se dé cuenta", subrayó además la legisladora.

Carrió a Macri: "Voy a amigarme con el presidente cuando me lo saque a Garavano"

Sobre declaraciones de diputados del PRO, como Pablo Tonelli y Daniel Lipovetzky, quienes rechazaron la posibilidad de acompañar un pedidio de juicio político contra Garavano, Campagnoli indicó: "No importa lo que diga el PRO, vamos a avanzar".

"Garavano no puede seguir siendo ministro, no nos importa que el oficialismo no acompañe", añadió la legisladora alineada con Elisa Carrió. (NA)