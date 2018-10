El bahiense Pablo Escalas, luego de abandonar en el Ironman: "Estoy muy amargado"

Por Juan Andrés Vivallo / javivallo@lanueva.com

Por problemas físicos el bahiense Pablo Escalas no pudo completar su participación en la 40ª edición del Campeonato Mundial de Triatlón Ironman, que se disputó el último fin de semana en Kailua-Kona, Hawai.

El destacado triatleta de nuestra ciudad, de 53 años, participó de esta competencia por tercera vez en su carrera.

“Me sentí mal en la parte de bici y tuve que abandonar, estaba muy descompuesto y así no podía seguir”, declaró Escalas.

Esto fue algo muy difícil de asimilar para quien no está acostumbrado a desertar en competencias.

“Al salir del agua ya me sentía mal y vomité. Me concentré en la transición y salí a hacer los 180 kilómetros de bici, pero en el kilómetro 20 nuevamente tuve que parar. No sé en qué puesto iba. De nuevo intenté seguir, pero en el kilómetro 50 ya no tenía fuerzas; iba vacío. Me sentía muy mal, y aún me quedaban 7 horas de carrera. Asumí que era imposible terminar en las condiciones en que me encontraba”, describió Pablo.

Esta vez, la competencia se le convirtió en un calvario.

“Estoy muy amargado y triste, debido a que hice un gran esfuerzo físico, considerando la lesión que tuve; además del económico y familiar, y no poder terminar la carrera me llena de amargura”, confesó Escalas.

¿Dejará el triatlón?

Imposible, es su vida, y ya está pensando en reponer fuerzas para incorporarse al Campeonato Bonaerense, que se llevará a cabo el fin de semana que viene, en Baradero.

No estará en esta primera fecha, pero seguro lo veremos en la segunda, prevista para el 24 de Noviembre, en Monte Hermoso.