Tras una nota de La Nueva., Analía consiguió los medicamentos para tratar su enfermedad

Analía Vivanco, la bahiense de 53 años que padece una enfermedad "complicada" y necesitaba $ 400 mil para continuar con el tratamiento, recibió los medicamentos.

A Analía le detectaron en 2014 granulomatosis de wegener, una enfermadad que le provoca la inflamación de los vasos sanguíneos, y a principio de año sufrió una recaída, por lo que necesitaba cuatro ampollas medicinales de $ 100 mil cada una y en el programa federal Incluir Salud (ex Profe) el trámite no avanzaba.

Tras una nota publicada por La Nueva., el Municipio se contactó con su hija y lograron que la obra social envíe el Rituximab 500mg, una medicación de alto costo que no proveía el hospital.

"Gracias a la difusión me llamó el secretario de Salud, Claudio Pastori, y él habló directamente con el director de Incluir Salud [en La Plata]. Le explicó que rechazaban la medicación porque pedían una biopsia que yo ya había solicitado pero no me la querían dar porque pretendían que vaya mi mamá [al hospital]", contó Geraldina, la hija de la mujer.

Según explicó, a Pastori el hospital le entregó la historia clínica y automáticamente el trámite se destrabó y Analía recibió el viernes pasado las ampollas medicinales.

"Mi mamá no estaba en condiciones de ir al hospital, el médico le dijo que vaya solo en caso de urgencias porque cualquier gripe que se pueda agarrar se le convierte en una neumonía", detalló Geraldina, al tiempo que criticó a la prestataria: "Estamos hablando de enfermedades graves, en las que corre riesgo una vida. Eso te da bronca".

En el caso no solo intervino el Municipio. En su momento los médicos del hospital también hablaron a Incluir Salud para explicarles que la medicación es de carácter "urgente" y el delegado de la Defensoría del Pueblo, José Luis Gil, se dirigió en varias oportunidades a la prestataria para poder avanzar.