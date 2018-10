En Ingeniero White suena buena música

Una nota publicada por este diario en su edición del último domingo dio cuenta de los primeros diez años de funcionamiento, en Ingeniero White, del Programa Provincial de Orquestas Escuela, con una magnífica respuesta por parte de decenas de chicos del lugar.

Se trata de un programa impulsado a través de la Dirección de Educación Artística, dirigido a niños y adolescentes, en particular a aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeducativa, que ofrece el acceso al conocimiento y la producción musical a través de una propuesta basada en la práctica orquestal.

El objetivo de esta actividad es aportar al desarrollo de la socialización, la articulación de sus saberes y capacidades con la producción de conocimiento; promoviendo la continuidad de los estudios, la contención de los participantes y su inserción laboral.

Vale decir que estas escuelas conforman una propuesta completamente alternativa a la que se sugiere de manera habitual para ofrecer contención a los más chicos y adolescentes, a partir de la práctica del deporte, por ejemplo.

En este caso se busca llegar a personas que tienen otro tipo de inquietudes, con un perfil más artístico o que encuentran otro tipo de atractivo en el aprendizaje, por ejemplo, de la música a partir del conocimiento y la ejecución de algún instrumento.

En la actualidad son 82 los chicos que concurren a la escuela de White, no necesariamente con un conocimiento musical previo, y que se han ido inclinando por distintos instrumentos, de modo de ir formando una orquesta.

La idea no es buscar talentos, ni siquiera destacar a quienes tienen o no facilidad para la música.

lo que se busca es que esta actividad opere como una distracción, entretenimiento, desahogo, una manera de expresión y, por supuesto, una excusa para relacionarse entre todos.

La Escuela portuaria ha tenido muchos avances y tiene también sus necesidades. Es sin dudas un espacio que los bahienses deben apoyar y conocer.

Porque además se dedica a la música, un lenguaje artístico único y distinto. Un lenguaje tan cercano a las matemáticas que muchos lo consideran también un lenguaje divino.