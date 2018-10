Encuentro a nivel nacional por los trabajadores civiles de la Armada

Natalia Miguel

nmiguel@lanueva.com



Una reunión que encendió una luz de esperanza para el futuro laboral del personal civil de la Armada se llevó a cabo entre los representantes paritarios nacionales de la Asociación Trabajadores del Estado y los funcionarios del Ministerio de Defensa.

“Fue un encuentro gratamente extenso”, dijo Aníbal Enrique Svachca, paritario nacional de Ate por la seccional Punta Alta.

El gremio presentó un amplio temario que incluyó muchos de los asuntos pendientes, vinculados con la carrera, el tramo y los empleados contratados, entre otros.

“Empezamos con el tema del tramo. En este caso, pedimos que se forme una comisión técnica con los gremios y el Estado empleador para tratar exclusivamente ese tema. Fue visto como viable. No tuvimos una respuesta concreta, pero sí que se iban a hacer las consultas a las autoridades superiores de Defensa. Ello nos abre la esperanza de poder resolverlo antes de finales de año”.

Agregó que “esta es una problemática que a los gremios nos está afectando. Queremos solucionarlo. Pero el Ministerio de Defensa también mostró preocupación por definirlo antes de que comience el 2019”.

“Esto implica dinero para el personal civil. Realmente creemos que hay posibilidades de avanzar”, insistió.

Con respecto a la aplicación del Decreto 5592, que es el Código Compensador, dijo que se pidió que, al menos, se prorrogue por un tiempo.

“Nos dijeron que ya habían pensado en esa solución y que iban a solicitar la prórroga por un año en la aplicación de ese decreto”, indicó.

Fusible.

Expresó que teniendo en cuenta el tratamiento del presupuesto y los recortes, otro tema de preocupación es la situación de los empleados contratados.

“Son el fusible de una posible reducción de personal. Nos dijeron, concretamente, que a la fecha no hay ningún pedido concreto de rescisión de contratos actuales y que la posibilidad de que los contratos se renueven está intacta”.

“Esto también nos deja tranquilos. Hay que considerar lo que se venía diciendo por parte de las autoridades de la Fuerza, dicho a su vez por funcionarios de Recursos Humanos del Ministerio. Por ahora, y si no aparece nada contrario, nos deja más tranquilos en este aspecto”.

En el encuentro participaron representantes nacionales del gremio de Buenos Aires, Córdoba y el equipo de Capital Federal.

Destacó, como un hecho sumamente positivo, que “quedaron las puertas abiertas para posibles diálogos. Todos nos llevamos los mails para mantener comunicaciones por temas puntuales. Nos ofrecieron que las consultas las hagamos en forma personal o en equipo. Nos dio la sensación de que las puertas al diálogo están abiertas, un buen cambio”.

También se consultó sobre el ingreso de personal civil.

Respuesta. “Nos dijeron que si bien están las restricciones que todos conocemos respecto al ingreso en la Administración Pública, existe una posibilidad concreta de altas en áreas críticas”.

Ejemplos. “De hecho, nos dieron dos o tres ejemplos de personal que ingresó a algunas de las reparticiones del Ministerio de Defensa, muy puntuales, profesionales, pero al menos nos da la visión de que no está cerrada la puerta. Sabemos que es muy poquito, mínimo, pero cambia el panorama. De pensar en despidos, a ingresar muy poquitos, es algo, es ingreso al fin”.

Quince días. Svachca dijo que ese será el plazo que se deberá esperar para recibir una respuesta a algunos de los pedidos que se plantearon durante la reunión desarrollada en el área nacional de Defensa.

Tiempo de espera

Dos aspectos para considerar

Programación. Sobre una posible fecha para un nuevo encuentro entre las partes, sostuvo que no se pactó para los próximos días. Hay que aguardar primero las noticias que surjan de esta última conversación.