La tragedia de Once tiene culpables

Hace seis años, en febrero de 2012, se acercaba a la estación de Once una de las tantas formaciones de trenes que circulan cada día, cada hora, cada minuto, por las vías porteñas, sobrecargadas de pasajeros, en condiciones a veces inentendibles.

El tren fue disminuyendo su velocidad a medida que se acercaba al final del recorrido, pero algo no se hizo de la manera adecuada y la formación fue a dar, a 20 km/h, contra los paragolpes de punta de los andenes.

La velocidad fue suficiente para generar una verdadera tragedia.

Los tres primeros vagones se aplastaron uno contra otro, generando un ruido que espantó a todos.

En segundos perdieron la vida 51 personas, mientras que unas 700 resultaban heridas. Era el inicio de la denominada “Tragedia de Once”, la tercera ferroviaria con resultados más penosos en la historia del país.

Por estas horas, se entregaron a la justicia los últimos tres condenados, sobre un total de 28 acusados encontrados culpables, y se condenó al exministro Julio De Vido, lo cual da una idea de lo complejo de la trama del accidente pero también abre una nueva página para este tipo de hechos.

En un país demasiado acostumbrado a que estas tragedias queden impunes o se diluyan detrás de acusaciones vacías, en esta oportunidad la justicia se ocupó de establecer diferentes grados de responsabilidades, atendiendo a que muchas veces este tipo de accidentes son consecuencia de irresponsabilidades que alcanzan a cuadros empresariales y políticos.

En este caso están detenidos hombres que ocupaban puestos claves en el gobierno, el caso del ex secretario de transporte, Juan Pablo Schiavi, o el presidente del grupo TBA, concesionario de la línea Sarmiento del ferrocarril.

También otros directivos y hasta la persona que manejaba la máquina el día de la tragedia.

Cada cual tuvo derecho a defensa, un juicio, apelaciones y hasta otros recursos todavía viables.

Pero no deja de ser trascendente que cada cual que ocupa cargos relevantes sepa que se trata de algo más que atender teléfonos, firmas papeles o cobrar regalías. Hay una responsabilidad importante que se debe atender y cumplir. Siempre.