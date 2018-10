“En Bahía estamos a tiempo de limitar el drama de la droga”

La preocupación de vecinos testigos de la venta de droga en distintos puntos de la ciudad -que por desconfianza o temor a represalias no se animan a denunciar-, impulsó al periodista Germán Sasso a presentar el proyecto para la instalación de buzones antinarco, a través de los cuales las personas pueden comunicar en forma anónima esta situación, permitiendo investigarla y judicializarla.

La iniciativa, que fue apoyada por diversos sectores y declarada de interés legislativo por la Cámara de Diputados bonaerense, comenzó a materializarse en las últimas horas, a partir de la instalación del primer buzón en la delegación municipal del barrio Noroeste.

El director de La Brújula 24 describió al proyecto como una “herramienta más” para combatir la comercialización de estupefacientes.

Según Sasso, muchos bahienses y habitantes de la zona tienen conocimiento de dónde se vende y cuentan con valiosa información.

“Quizá el Estado, la policía o la justicia no lo saben, pero los vecinos sí. Los buzones están destinados a que ellos aporten datos sin correr riesgos, por eso es una metodología que va a sumar, porque muchos denunciaron el narcotráfico y sufrieron consecuencias”, sostuvo.

Agregó que “siempre se sospecha que haya un policía involucrado o alguien de la justicia. Si se comprueba que la información aportada por los denunciantes anónimos es verdadera, habrá detenciones o se desbaratará una banda narco, si es el caso”.

El proyecto fue aprobado por el Concejo Deliberante de Coronel Rosales, por lo que los buzones también serán colocados en Punta Alta.

De la misma forma, se prevé que la experiencia se replique en los distritos de Tres Arroyos y Tornquist.

“El flagelo de la droga está en las ciudades grandes, pero también en los pueblos más chicos. La gente y nosotros, los periodistas, escuchamos esto todo el tiempo, pero algunos dirigentes políticos miran para otro lado”, consideró.

“En los barrios saben quién financia el narcotráfico, que muchas veces se mete hasta en la política, como sucede en otros países. Hay antecedentes tristes de políticos que ‘compraron’ medios de comunicación y manejan comisarios, gobernadores y presidentes”.

El periodista indicó que “la idea es no llegar a eso. En Bahía todavía estamos a tiempo de limitar el drama de la droga, pero se requiere la colaboración de todos. Con las denuncias que radiqué, la policía y la justicia funcionaron”.

Involucrarse

Los numerosos mensajes de WhatsApp, cartas y llamadas telefónicas que Sasso recibió en el último año y medio por parte de lectores y oyentes aportando datos sobre la venta de drogas, lo incentivaron a denunciar esas situaciones.

“Al constatar que muchas veces las instituciones que deberían canalizar estas denuncias no responden, sentí la necesidad de hacer algo al respecto. Los vecinos nos decían ‘sé quién vende droga, pero no me animo a denunciarlo’, ‘se lo dije a algún concejal o autoridad, y no me dieron bolilla’. La gente está desesperada porque ya no tiene a quién recurrir, por eso se apoya en un medio o un periodista”, opinó.

“Con toda esa información no me podía quedar de brazos cruzados, entonces empecé a denunciar. No es la tarea específica de un periodista, pero quise colaborar desde nuestra profesión teniendo un rol mínimamente relevante en la sociedad. Debemos tener un compromiso extra al del común de la gente”, siguió diciendo.



“Me cuesta creer que los políticos y concejales nunca hayan recibido una denuncia, sobre todo teniendo en cuenta que están obligados a denunciar estos casos; si no lo hacen cometen un delito”, amplió.

Comentó que en el medio que dirige se reciben entre 5 y 6 denuncias de narcotráfico por mes.

Sobre la posibilidad de que alguien presente una falsa denuncia a través de esta modalidad anónima, Sasso aclaró que los investigadores se encargarán de verificar la veracidad de la información.

“Puedo denunciar cualquier disparate, pero la justicia revisa las denuncias todo el tiempo. Si con la investigación del fiscal se comprueba que los datos volcados en el papel son verdaderos, recién en ese momento se avanzará en una detención”, refirió.

“Es ridículo que la policía detenga gente porque en el papel figura el nombre de un supuesto narco. Hay dirigentes políticos o gente medianamente informada que hizo esta crítica, pero eso es desconocer absolutamente cómo funciona el sistema judicial”, describió.

En ese sentido, indicó que “nadie va a ir preso porque aparezca en el buzón; esa información es confidencial y solo la va a manejar la justicia. No van a trascender las identidades y se avanzará si hay elementos de prueba”.

Por otra parte, afirmó que las denuncias anónimas de comercialización de estupefacientes comenzaron a tener un rol importante en el último tiempo.

“La justicia, tanto provincial como federal, tomó intervención en muchísimos de esos casos que tuvieron resultados positivos. Esa información era buena, la justicia la corroboró y se detuvo a gente que va a ir a juicio por estos delitos”.

Aporte de la U4

El ministerio de Justicia bonaerense y la secretaría de Seguridad municipal firmaron un convenio con la Unidad Penal Nº 4 para que los internos fabriquen los buzones.

Tal como sucedió en la delegación Noroeste, estos elementos serán colocados en sociedades de fomento, clubes y en los hospitales Penna y Municipal.

“La comuna dispondrá en qué otros sitios los colocará. Muchas personas e instituciones, como los clubes Olimpo y Sansinena, pidieron tenerlos. Se instalarán en otros puntos con circulación de gente”, comentó Sasso.

Finalmente, el periodista destacó la labor en la lucha contra el narcotráfico del juez federal Walter López da Silva; de los fiscales provinciales Mauricio del Cero y Jorge Viego; y de efectivos de las policías Federal y de la Provincia de Buenos Aires, así como de agentes de Prefectura y Gendarmería.