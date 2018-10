Armar la valija: emocionante y estresante

Cuando llega el momento de emprender un viaje la ansiedad aumenta y para el 44% de los argentinos hacer la valija es uno de los hechos más emocionantes de las vacaciones.

Sin embargo a pesar de investigar el destino una y otra vez, el 52% asegura llevar, siempre, ropa de más y el 17% destacó que se olvidó el cargador del celular, un hecho no menor en épocas de redes sociales.

Uno de los grandes clásicos es la explosión del champú o el derrame de algún líquido, en la valija, sufrido por un 10% de los consultados.

Una de las empresas líder en el mercado de conectar viajeros con la variedad más grande de alojamientos, realizó una encuesta entre más de 21.500 viajeros internacionales para desarmar el arte de armar la valija.

La investigación revela que para el 43% de los compatriotas la preparación de la valija es una de las mayores preocupaciones, además del clima (59%) y a veces la cansadora investigación para el viaje (66%).

¿Cuánto tiempo le dedicamos realmente a hacer la valija?

Planificar un viaje puede llevar muchísimo tiempo, desde investigar el destino hasta ir de compras y pensar en los esenciales del guardarropa que sabemos que nos van a hacer sentir, y ver, genial.

La investigación muestra que los viajeros de dedican un promedio de casi cinco horas y media a preparar la ropa de las vacaciones y a investigar el destino del viaje (5.30 horas), es decir, más de lo que dedican a encontrar alojamiento (5 horas).

Irónicamente, el lugar donde solemos usar menos ropa, la playa, lleva la mayor cantidad de tiempo (44%), seguido por los viajes para ir a una fiesta (42%), a la ciudad (35%) y, mientras que los viajes para visitar un spa son los que necesitan menos dedicación (4%).

Todos somos culpables de dedicar cantidades excesivas de tiempo a planificar la ropa de las vacaciones.

Por eso, el diseñador de moda Christian Cowan sugiere: “Mi consejo número uno para hacer la valija rápido es dejar todo en la percha. Tengo todos mis looks en perchas finas que entran fácil en la valija y cuando llego al destino, las cuelgo en el perchero. Entre las prendas básicas tenés que incluir todo lo que te haga sentir increíble”.

Siempre es un dilema decidir qué llevarse de vacaciones cuando hay tanta inspiración en todos lados.

Un 22% de los viajeros busca seguir la moda actual y otro 22% investiga un poco más una vez que saben que se van de viaje.

Un 67% buscan inspiración en los amigos y la familia, pero en esta era de Netflix y redes sociales, los programas de televisión (42%) y los influencers (41%) también tienen una influencia muy fuerte en la ropa que nos llevamos de vacaciones.

Christian Cowan dice: “La televisión y Hollywood siempre influyeron en la moda de las vacaciones, siempre queremos esos momentos mágicos de las películas en nuestros viajes y un buen sentido de la moda nos ayuda a imitarlos”.

Cuando hablamos de hacer la valija, todos tenemos historias graciosas donde todo salió mal. Entre los errores comunes hay un 52% de los viajeros que llevan ropa de más, un 13% no lleva todo lo necesario y un 35% que se olvida de llevar ítems esenciales.

La camiseta, siempre

Seguramente poco tenga que ver con las tendencias de la moda pero 1 de cada 3 argentinos lleva la camiseta de su equipo de fútbol cuando viaja.

No es tendencia, no es moda y no es fashion, quizás solo sea pasión pero con solo levantar la vista uno se encontrará con una camiseta del fútbol argentino. En la playa, en la montaña o en el río, en Argentina o en cualquier lugar del mundo.

El estudio realizado en abril señala que el problema más tedioso de hacer la valija son esas molestas explosiones de champú que le sucede al 10% de los viajeros que no guardan bien los líquidos.