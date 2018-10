Educación sexual integral: ¿prioridad o no en las escuelas bahienses?

Maximiliano Allica mallica@lanueva.com

Las Escuelas Medias de la UNS tuvieron 5 semanas consecutivas sin clases entre agosto y el mes pasado por un paro docente, sin contar medidas de fuerza anteriores.

La recuperación de contenidos es una de las principales discusiones. Lo que no se discute, al parecer, son algunos objetivos.

“Queremos recordarles la importancia de abordar temas de Educación Sexual Integral (ESI) en sus espacios curriculares. Sabemos que en tiempos de pérdidas de clases se impone una revisión de las planificaciones para priorizar saberes y optimizar tiempos, pero debemos tener cuidado de no dejar de lado contenidos indispensables para el crecimiento de nuestro alumnado”.

El mensaje del equipo directivo de las escuelas dependientes se distribuyó la semana pasada entre los docentes.

También se les remarcó: “La ESI es contenido transversal a todos los espacios curriculares y responsabilidad de todo el cuerpo docente”.

En tiempos donde se debate la relevancia y los enfoques de la educación sexual en las escuelas, en un año de pañuelos verdes y celestes en los colegios, Bahía Blanca le da mucho espacio al tema.

Aprobada por el Congreso de la Nación en 2006, la ley 26.150 modificó el paradigma de la enseñanza, no solo de la educación sexual, sino de todas las materias. Porque todos los maestros y profesores, sin importar su área específica, deben afrontar cualquiera de los múltiples aspectos que abarca la ESI.

Experiencias

Fernanda cuenta que más de una vez interrumpió su clase de educación plástica porque entre sus alumnos surgió una discusión sobre cuestiones de género. La clase de arte quedaba a un lado y el tema dominante pasaba a ser la relación entre sexos. Eso es un ejemplo de Educación Sexual Integral.

“¿Si tengo relaciones por primera vez puedo quedar embarazada?”, le preguntó una alumna a su profesora de Matemática, Natalia. La maestra soltó la teoría de los conjuntos y contestó. Eso también es ESI.

Natalia le explica a La Nueva: “Si una chica me hace una pregunta es porque está dispuesta a escuchar. Y porque espera una respuesta”.

A los docentes de mayor edad (aunque los años no son una condición exclusiva) les cuesta abordar determinadas preguntas de los adolescentes. Los más jóvenes, en general, son más cercanos.

En cualquier caso, los paradigmas se están moviendo. “Cuando nosotros éramos chicos casi no teníamos información. Ahora hay un exceso y no es fácil manejarlo, tenemos que ayudarlos”, dice Fernanda.

Natalia comenta que a principios de cada año les avisa a los padres que va a trabajar según los lineamientos de la ley, no solo porque está convencida sino porque la norma la obliga.

“Me llegaron a preguntar si les íbamos a enseñar a masturbarse. La respuesta es no. Pero en la preadolescencia, por ejemplo, los chicos empiezan a tener cambios, tanto físicos como en sus sensaciones. Sobre eso trabajamos”.

La mirada oficial

“Históricamente se trabajaba la educación sexual con un enfoque biologicista, es decir, desde lo anatómico vinculado con lo reproductivo. La ley 26.150 abrió el abanico a múltiples dimensiones: biológica, física, psicológica, sociocultural, religiosa, de género. Todo, cruzado por temas de salud”.

La inspectora provincial de Psicología, Cristina Aguirrezabala, subraya que la ESI va mucho más allá de la actividad sexual.

“Se abordan temas sobre las formas de vincularnos, inculcando el respeto por el otro. También, conflictos de género, abusos, maltratos, violencia física, verbal y psicológica. Todo se trabaja en la escuela de un modo transversal”.

--¿Hay una carga horaria determinada para la educación sexual?

--En el paradigma anterior, sí. Pero ahora, por esa visión transversal, todos los docentes y toda la comunidad educativa tienen que estar preparados para trabajar con la ESI.

--No importa cuál sea la materia que esté dictando el docente.

--No, porque si estamos hablando de temas de género, de violencia, de cómo nos relacionamos con el otro, esto puede surgir en cualquier espacio.

--Es decir que una clase de matemática se puede interrumpir para analizar alguno de estos temas.

--Sí. Digamos que están en clase de matemática y surge una pelea, o ese problema ya venía del recreo o las redes sociales. Hay que abordar esa mala relación. Un caso sencillo: si un alumno le dice a otro “callate que vos no sabés nada”, el maestro tiene que intervenir.

--¿Eso se considera educación sexual integral?

--Sí, cuando hablamos de integralidad nos referimos a cuestiones sociales, culturales. Abordamos el trato entre las personas, cómo nos acercamos al otro. Todo tiene que ver con buscar la resolución de conflictos de manera consensuada, dialogada. Lo que se ve en la escuela es el emergente, pero la forma de tratarnos, los valores éticos, vienen desde otros espacios. En la escuela, al estar todos juntos, es posible que se vean ciertas malas relaciones y tratamos de trabajarlo.

--Pero no hay un material específico previamente acordado para tratar estos asuntos en clase.

--La ley establece que la ESI debe ser obligatoria en el espacio educativo. Y sus preceptos se incorporan en el proyecto institucional de las escuelas, sean públicas o privadas. Aquí son muy importantes los acuerdos de convivencia de cada institución, aquellos que se establecen año a año entre los docentes, alumnos y familias. En el viejo paradigma, previo a esta ley, estos acuerdos se asociaban con definir lo que estaba bien y lo que estaba mal. En la actualidad se basan en consensos para resolver problemas, para aceptar la diversidad, la inclusión, la diferencia de posturas.

Desde el jardín de infantes

--¿La ESI abarca a todos los niveles escolares?

--Sí, aunque por supuesto que el enfoque debe estar encuadrado en los intereses concretos de las problemáticas que se presentan.

--¿Cómo se maneja en el nivel inicial, con niños pequeños?

--Se hace mucho hincapié en la importancia de compartir, de ayudar al otro, de buscar vínculos amigables, de no pelearnos. Eso también es educación sexual integral. Es una ley muy abarcativa, que comprende el cuidado del propio cuerpo, del cuerpo del otro, de relacionarnos en forma saludable en todos los ámbitos. Y obviamente también abarca lo sexual, en determinadas edades.

--¿Los docentes están preparados?

--Se espera que sí. Desde hace varios años se realizan capacitaciones. No obstante, es cierto que hay personas más estructuradas que otras, tanto maestros como familias. Cuando hay una cuestión muy específica y un docente siente que no puede llevarla adelante, se respalda en los equipos de orientación escolar o con otros profesores.

--¿Qué resultados observan hasta ahora?

--Se dan de manera paulatina. Hay temas en los que se avanzó mucho, como la inclusión, la aceptación de la diferencia, las cuestiones de género. Hasta hace algunos años se naturalizaban situaciones como el maltrato verbal callejero y eso ya no pasa. La ESI pone arriba de la mesa asuntos sobre los cuales antes no nos preguntábamos, como la idea de que el hombre no llora y la mujer sí. A ningún docente se le ocurriría decir hoy “los nenes no lloran”. Si un chico se cae y se golpea, llora. O quedan atrás mandatos como que, en una merienda, las nenas tienen que traer las tacitas. Entiendo que mucha gente crea que eso no es educación sexual integral, pero son espacios donde se empiezan a cambiar los antiguos paradigmas.

“En Bahía hay casos de cambio de identidad”

Paula Repetto es titular del Centro de Educadores Bahienses (CEB) y directora de la Escuela Nº 66. Opina que se está trabajando bien con la ESI en la ciudad, aunque como cada institución está facultada para darle su impronta, es difícil generalizar.

“En nuestro caso venimos con buenas experiencias. Cuando se empezó a implementar yo era maestra de primer grado. Un día se me ocurrió llevar un espejo. Pensemos que es una escuela de la periferia, donde tratamos con muchas familias en situación de vulnerabilidad. De 20 nenes, 10 nunca se habían mirado en un espejo. Uno me dijo 'tengo pecas, señorita'. Fijate qué poco conocimiento del cuerpo, algo tan natural para muchísima gente. Y cuánta necesidad de trabajar estos temas”.

Repetto dice que la dinámica de la sociedad impone, a los adultos en general, y a los maestros en particular, a realizar permanentes replanteos.

“En Bahía hay casos de cambio de identidad, tanto de alumnos como docentes. Imaginate la manera en que se hubieran tratado esos temas en otra época. Hoy los aceptamos y tratamos de ayudarlos. Luego, los tenemos que evaluar según su rendimiento, como a cualquiera”.

Algunos núcleos de aprendizaje, según las edades

--Nivel Inicial: las partes externas del cuerpo humano; la confianza, la libertad y la seguridad para expresar ideas, opiniones y pedir ayuda; la adquisición de pautas de cuidado y auto protección; igualdad de oportunidades para niñas y niños en juegos y trabajos, evitando estereotipos de género; decir “no” frente a interacciones inadecuadas con otras personas; no guardar secretos que los hacen sentir incómodos, mal o confundidos.

--Nivel Primario: El cuerpo humano como totalidad con necesidades de afecto, cuidado y valoración; los procesos de crecimiento, desarrollo y maduración; los cambios que se ven y se sienten en la pubertad; la igualdad para varones y mujeres en juegos y en actividades motrices e intelectuales; las configuraciones familiares en distintas épocas y culturas; la diversidad en las personas; el análisis de los estereotipos corporales de belleza. Además, la superación de los prejuicios y las actitudes discriminatorias; el embarazo: aspectos biológicos, sociales, afectivos y psicológicos; los métodos anticonceptivos; la prevención de las infecciones de transmisión sexual; la vulneración de derechos: el abuso sexual, la violencia de género y la trata de personas; prevención del grooming; el concepto de intimidad y cuidado de la intimidad propia y de los otros/as.

--Nivel Secundario: el cuerpo que cambia, la autonomía y su construcción progresiva; construcción de identidad y de proyecto de vida; los patrones hegemónicos de belleza y su relación con el consumo; reproducción, embarazo, parto, maternidad y paternidad desde un abordaje integral; métodos anticonceptivos. También, la prevención de infecciones de transmisión sexual; la pareja, el amor y el cuidado mutuo en las relaciones afectivas. Mirada hacia la violencia de género en el noviazgo; el reconocimiento y respeto a las distintas maneras de ser mujer y de ser varón; la vulneración de derechos sexuales: La discriminación, la violencia, el acoso, el abuso, el maltrato, la explotación sexual y trata.