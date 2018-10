"Argentina no es una nación", asegura el filósofo Santiago Kovadloff

Maximiliano Allica / mallica@lanueva.com

--Kovadloff, si le parece utilicemos los temas particulares para ir al análisis de los generales.

--Adelante.

--En estos días el gobierno anunció y defendió el cobro de un retroactivo en las tarifas del gas para cubrir los costos de las empresas. Horas después de que el presidente ratificó la decisión, decidió revertirla. ¿En qué medida estas marchas y contramarchas reflejan al gobierno de Cambiemos?

--En buena medida, aunque no en forma total. La decisión de dar marcha atrás evidencia sentido común por parte del gobierno. Ahora bien, al observar el momento en el cual impera el sentido común, se evidencia falta de percepción política. Grave hubiera sido que no diera marcha atrás, pero no menos importante es que vuelve a fallar en su capacidad de generar adhesión con algunas de sus medidas. No es la primera vez que ocurre algo así y me temo que no sea la última. Lo cierto es que medidas de esta naturaleza le quitan credibilidad a Cambiemos como fuerza transformadora del país, pese a que ha sido el espacio sobre el cual recayó la expectativa mayoritaria de esa transformación.

--¿Y en qué situación se encuentra esa expectativa?

--En medio de una serie de tropiezos. Este gobierno no es el creador de la pobreza, pero es el creador de una frase mal enunciada que llevó a creer que era posible terminar con ella. No se puede terminar con la pobreza. Se la puede reducir, pero no terminar de la manera apocalíptica y milagrosa en que se hizo creer.

--Existe una franja importante de la población que rechaza la posibilidad de un retorno a la etapa anterior, pero tampoco se siente satisfecha con la actual. ¿Cómo observa ese fenómeno?

--Buena parte del electorado, más que convicciones partidarias, tiene urgencias cotidianas. Y esas urgencias incluyen la necesidad de saber qué se privilegiará en una futura votación, para evitar un regreso a quien ya los decepcionó. La decepción en las personas puede tener un fundamento más o menos superficial, pero la pobreza, el hambre o la inflación no son nunca fundamentos superficiales. Tracemos una distinción. La clase media puede sentirse descorazonada o alentada por algunas decisiones de este gobierno, pero esas sensaciones no necesariamente coinciden con las de buena parte de los 13 millones de personas que padecen la pobreza en nuestro país.

--A todo esto. ¿Y el peronismo?

--Mientras el peronismo siga siendo una fuerza difusa, que no evidencia aptitud para transitar desde lo que fue hacia lo que se necesita que sea para la república; mientras no admita que tiene un pasado y no solo un futuro, un pasado que incluye la producción de pobreza, la estafa discursiva, la demagogia; mientras no admita que el kirchnerismo se amparó y se valió del peronismo para llegar al poder, entonces no va a generar confianza. Si evaluamos desconfianzas diría que puede ser que Cambiemos no termine de convencer a mucha gente, pero el peronismo, mientras no proceda como debe, seguirá siendo una fuerza sobre la que hay un diagnóstico mayoritariamente terminal.

Acerca de la clase media

--Mencionó a la clase media. El gobierno cree que es su principal sostén y...

--Yo creo que no es así.

--Lo comparto y hacia ahí va el planteo. Recordemos que el radicalismo, en la discusión por el gas, habló de dar una señal a la clase media por considerarla como la principal base de apoyo del gobierno. Por otro lado, el kirchnerismo, que tiene su base de sustento intelectual (como mínimo) en la clase media, algunas veces la castiga en sus discursos. En el medio, vivimos en un país que hace décadas venera el concepto de movilidad social ascendente en la aspiración de tener la mayor clase media posible. Pero la realidad va por otro camino. ¿Cuál es su análisis?

--Veámoslo de un modo más estructural. Argentina no es una nación, es un conglomerado de fuerzas contradictorias que no han sido capaces de generar políticas de Estado convergentes a lo largo de su historia. Y, por lo tanto, no tiene un concepto de porvenir que esté asociado al desarrollo integral de la nación sino a la supeditación de ese desarrollo al ejercicio del poder sectorial. Aquí tenemos fuerzas sectoriales que no están dispuestas a perder su hegemonía, aun a costa de la nación. Seguimos siendo un país que responde a la política gremial. Y no me refiero solo al orden sindical sino también empresarial y, obviamente, político partidario.

--¿Qué analiza entonces en relación a la clase media y a los sectores que no la integran?

--Miremos a la Justicia, que es uno de los logros más importantes de este período, aunque no sé si de este gobierno pese a que tiene mérito por permitir que actúe con libertad (yo no creo que esta Justicia tenga un compromiso con el gobierno). Esto que le puede resultar interesante a la clase media, a los sectores de pocos recursos les importa muy poco, porque la justicia la miden por su destino y no por el proceder de la Corte Suprema. ¿De qué justicia le hablan si tiene que pagar el costo de la inflación, el hambre, la desocupación, la conversión de los salarios en un recurso siempre insuficiente?

Ahora bien, ¿qué entendemos por valores convergentes en una sociedad como la nuestra? ¿Dónde coinciden los que menos tienen con los que tienen algo y los que tienen mucho? En muy poco. Aún no se han generado ideales compartidos de nación. Porque la educación que se imparte es muy desigual, porque los intereses de los partidos que gobiernan son muy distintos y porque no hay en Argentina ideales cabalmente republicanos.

--¿Cuáles son esos valores?

--Aquellos que no son patrimonio de una fuerza o un partido. Lo que yo llamaría el “bien común”. Puede haber infinidad de partidos de izquierda y derecha que no coincidan en un montón de puntos, pero deben tener políticas de Estado compartidas para que haya república, basadas en la equidad social, la justicia social, en una educación con perspectiva de futuro, que no solo se debe garantizar a quienes más les cuesta acceder, sino que también impida que quienes sí la tuvieron se vayan del país. La misión fundamental de un gobierno republicano es generar interdependencia entre los poderes, no autonomía. Nosotros no logramos una cultura cívica donde el propósito sea la convergencia. A todo esto, ¿qué es lo que yo espero? Que se lo intente. Ni siquiera que se lo logre.

El 2019, Vidal y Bolsonaro

--Pese a la crisis, nadie puede descartar que el gobierno logre la reelección en 2019. ¿Dónde está la base de sustento de Cambiemos?

--Electoralmente hablando en aquellos sectores que permiten entender por qué prosperó María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Son quienes, atemorizados por la inseguridad, el narcotráfico y la desconsideración social, encontraron en Vidal y algunos gobernadores aliados a Cambiemos la posibilidad de una consideración inédita. A eso se unen sectores de la Capital Federal y de provincias como Córdoba o Mendoza, que no solo viven atemorizados por el pasado como posibilidad de retorno, sino que están convencidos de que el proyecto republicano es el único que vale la pena impulsar para que este país algún día se transforme en una nación.

--Finalmente, ¿qué opina de la elección de Jair Bolsonaro en Brasil?

--Que no tenemos que poner el acento del análisis en sus características personales sino en el espantoso fracaso de las dirigencias políticas previas. Y estoy hablando de las dificultades que enfrentó Brasil, después de la dictadura, para generar equidad social y todo aquello que aquí también hace falta, pero en un país de 200 millones de habitantes eso abarca a la mitad de la población. Bolsonaro es el síntoma de una disconformidad fundamental con las democracias llamadas latinoamericanas, las llamadas liberales y con los populismos. Estamos delante de un fenómeno muy viejo. El auge de las extremas derechas es proporcional al desprecio del que se siente víctima la gente, cuando la política tradicional deja de representarla.